Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 23 gennaio 2025: Clara trova la lettera di Irene. Il mondo le crolla addosso!

Scopriamo insieme le Anticipazioni e le Trame della puntata de Il Paradiso delle Signore in onda il 23 gennaio 2025 su Rai1. Nell'episodio della Soap Clara troverà la lettera che Irene ha scritto ad Alfredo e per lei sarà la goccia che farà traboccare il vaso. Intanto Adelaide e Marcello saranno sempre più distanti.

La crisi tra Alfredo e Clara diventerà sempre più seria. Nella puntata de Il Paradiso delle Signore in onda il 23 gennaio 2025, alle ore 16.00 su Rai1, Perico cercherà di chiarire la situazione con la sua amata ma purtroppo le cose diventeranno molto più complicate del previsto. La Boscolo, ferita dal comportamento del suo amato e dalla sua amica, che le hanno mentito, deciderà di lasciare l’appartamento che condivide con la Cipriani e di andare a dormire da Elvira e Salvo. Proprio quando starà per uscire di casa troverà la lettera che Irene ha scritto al magazziniere e crollerà tutto. Intanto alcuni comportamenti di Roberto daranno ad Agata l’illusione che il suo rapporto con il direttore possa diventare qualcosa di più serio mentre Mimmo annuncia il suo ritorno a Milano. Tancredi tornerà a giocare sporco e stavolta nel suo mirino ci sarà Rosa, a cui rivelerà di apprezzare il suo talento come giornalista. Adelaide ha deciso di appoggiare Umberto e di aiutarlo a recuperare il suo prestigio alla GMM. Marcello non ne sarà per nulla felice e prenderà ancora più le distanze da lei.

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 23 gennaio 2025: Clara scopre la lettera di Irene

Tra Alfredo e Clara è calato il gelo. La ragazza ha scoperto che il suo innamorato e la sua amica le hanno mentito e la cosa l’ha ferita profondamente. La Boscolo sembra trovare una sola spiegazione al comportamento dei due, ovvero quella che vede i ragazzi complici e forse ancora legati dall’amore. Delusa per non essere stata messa al corrente sin da subito del bel gesto di Perico, la Venere informerà tutti di non voler tornare a dormire a casa sua e di volersi schiarire le idee. Prima di lasciare l’appartamento che condivide con la Cipriani e di andare da Elvira e Salvo, che la ospiteranno per un po’, Clara troverà la lettera scritta dalla capocommessa e leggendola, le crollerà il mondo addosso.

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Tancredi gioca sporco con Rosa

Clara leggerà la lettera di Irene e scoprirà che la Cipriani è ancora innamorata del suo ex. La cosa la turberà moltissimo e la porterà a prendere una decisione inaspettata. Alfredo tenterà di rimediare e di chiarire la cosa ma non riuscirà a trovare il modo di parlarle, prima che succeda l’irreparabile. Intanto Tancredi incontrerà di nuovo Rosa e le farà i complimenti per il suo talento giornalistico. Il Di Sant’Erasmo sembrerà sincero ma molto probabilmente nasconderà secondi fini dietro queste lusinghe. Possibile che voglia far passare dalla sua parte la Venere e metterla talmente ko da poter usare la sua penna per i propri scopi, ovvero distruggere Il Paradiso delle Signore? È un’azione di cui sarebbe capace. Mimmo intanto annuncerà il suo ritorno a Milano.

Il Paradiso delle Signore Trame e Anticipazioni: Adelaide e Marcello sempre più distanti

Agata si illuderà che Roberto provi qualcosa per lei. Alcuni atteggiamenti di Landi lasceranno pensare alla Venere di aver fatto centro nel suo cuore e che il rapporto tra lei e il direttore possa trasformarsi in qualcos’altro. Intanto Adelaide continuerà a voler sostenere Umberto e ad aiutarlo a riprendere la maggioranza della GMM. L’intento della Contessa sarà quello di fermare Tancredi, ormai deciso a non seguire più alcun accordo con Guarnieri. Marcello sarà contrario e si opporrà ancora al fatto che la nobile sostenga il suo nemico numero 1. La distanza tra i due aumenterà in modo evidente e pericoloso.

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 16:00 su Rai1.