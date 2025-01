Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 24 gennaio 2025: Marcello abbandona Adelaide e Clara rompe con Alfredo

Anticipazioni TV

Vediamo cosa rivelano le Anticipazioni e le Trame della puntata de Il Paradiso delle Signore in onda il 24 gennaio 2025 su Rai1. Nell'episodio della Soap Marcello rivela ad Adelaide di non sentirsi più adeguato a gestire il suo patrimonio mentre Clara prenderà una decisione inaspettata e drastica sulla sua relazione con Alfredo.

La settima in compagnia de Il Paradiso delle Signore si chiude con una puntata molto complicata. Le anticipazioni dell’episodio in onda il 24 gennaio 2025, alle ore 16.00 su Rai1, ci rivelano che Marcello affronterà Adelaide e le confesserà di non sentirsi più adeguato a gestire il suo patrimonio. Questo sarà il risultato delle ultime incomprensioni tra i due ma porterà ad altro? I due finiranno per allontanarsi? Clara intanto rivelerà a Elvira di aver trovato la lettera d’amore di Irene per Alfredo e ormai convinta di non poter sopportare più questa situazione, prenderà una decisione molto drastica sul suo rapporto con Perico. Tancredi continuerà a tenere Rosa sotto tiro e le farà una proposta inaspettata mentre Odile verrà in possesso di alcuni documenti che potrebbero incriminare il cugino e li consegnerà a Umberto. Agata inviterà Roberto a cena a casa sua con la sua famiglia e alla serata sarà presente anche Mimmo mentre Matteo ultimerà la canzone per Michelino.

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 24 gennaio 2025: Marcello abbandona Adelaide… ma solo finanziariamente?

Marcello ha frenato Adelaide o meglio ha tentato di farlo. Barbieri non è mai stato d’accordo a che la Contessa aiutasse finanziariamente Umberto e gli permettesse di riprendere il controllo della GMM, fermando così Tancredi. La Di Sant’Erasmo non gli vuole però dare retta ed è convinta di dover procedere come ha sin dall’inizio pensato. A peggiorare la situazione ci si metterà il fatto che la donna ha dato retta al Commendatore e non al suo compagno, per farsi visitare da uno specialista per capire la natura dei suoi malori. Marcello sarà talmente tanto stanco di questa situazione da comunicarle di non sentirsi più adatto a gestire il suo patrimonio. Il ragazzo prenderà le distanze da lei e per il momento solo finanziariamente… ma la crisi diventerà ancora più forte?

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Clara prende una decisione inaspettata e drammatica

Clara ha trovato la lettera di Irene e il mondo le è crollato addosso. La ragazza non sa come comportarsi e si confiderà con Elvira. La Venere temeva che la Cipriani provasse ancora amore per Perico e ha sperato sino all’ultimo che così non fosse. Purtroppo le sue sensazioni si sono rivelate esatte e per lei è stato un durissimo colpo. Incapace di gestire tutti questo, prenderà una decisione inaspettata e drastica. Agata inviterà Roberto a cena a casa sua, con la sua famiglia. La ragazza userà una scusa per convincere il direttore ma non prevederà la presenza di Mimmo, appena tornato a Milano. La serata prenderà una piega fastidiosa per la giovane Puglisi?

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni e Trame: Tancredi sconvolge Rosa con una proposta

Tancredi sta dimostrando uno strano interesse per Rosa, che ci lascia presagire che abbia in mente qualcosa di losco. Dopo averle fatto i complimenti per il suo talento da giornalista, il Di Sant’Erasmo si farà di nuovo avanti e le farà una proposta. Cosa avrà veramente in mente e la Venere accetterà? Intanto Odile troverà dei documenti scottanti che potrebbero mettere suo cugino nei guai. La ragazza correrà a informare Umberto di questa scoperta e Guarnieri potrebbe decidere di agire. Ma manterrà la promessa che ha fatto alla figlia di Adelaide di non usare mezzucci e terribili vendette o dimostrerà di non essere cambiato nemmeno di una virgola? Matteo ultimerà la canzone per Michelino. Il bambino sarà pronto a partecipare alla seconda parte delle selezioni dello Zecchino D'Oro.

