Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 18 marzo 2025: Marcello mette in guardia Tancredi, si vendicherà!

Vediamo insieme cosa succederà nella puntata de Il Paradiso delle Signore in onda il 18 marzo 2025 su Rai1. Nell'episodio della Soap, Marcello sarà pronto a vendicarsi di Tancredi. La GMM non la farà franca!

La scoperta che la Galleria Milano Moda ha creato un abito uguale a quello di Botteri ha messo tutti in allarme e nella puntata de Il Paradiso delle Signore in onda il 18 marzo 2025, alle ore 16.00 su Rai1, in tanti affileranno le armi per sapere cosa sia successo e se davvero la GMM abbia plagiato le idee dello stilista di Roberto. Al Paradiso si discuterà se procedere comunque alla presentazione della nuova collezione o se rivedere i piani. Marcello sarà furente e non si risparmierà di minacciare Tancredi dicendogli che andrà a fondo alla situazione e scoprirà cosa c’è dietro a quanto successo. Intanto Delia riuscirà a riavvicinarsi a Botteri mentre Elvira, forse per lo stress provato nelle ultime ore, comincerà ad avere qualche disturbo legato alla sua gravidanza ma non vorrà lasciare il lavoro, non ora che le sue colleghe e tutto il grande magazzino ha bisogno del supporto di ogni collaboratore. Durante una conversazione con Rosa, Matteo riuscirà a rivelare qualcosa sui suoi sentimenti mentre Umberto testerà le azioni di Italo, a cui chiederà le chiavi degli appartamenti milanesi della Contessa. Il maggiordomo farà delle mosse inaspettate e molto strane.

Il Paradiso delle Signore: Colpo gobbo a Gianlorenzo Botteri

Gianlorenzo è sconvolto: è stato silurato! La GMM ha messo in vetrina il suo abito di punta, che si è rivelato identico a quello creato dallo stilista. Potrebbe trattarsi di una coincidenza ma per nessuno, al Paradiso, le coincidenze possono esistere se si tratta della GMM, che ha dimostrato più volte di voler vincere anche giocando sporco. Nonostante le rassicurazioni di Odile, all’oscuro di tutto e l’unica considerata innocente in questa storia, Marta è certa che qualcosa di losco suo padre e suo cugino possano davvero averlo organizzato e cercherà di scoprire cosa. Nel mentre tenterà di capire, con Roberto e Marcello, se fare uscire o meno la propria collezione.

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 18 marzo 2025: Marcello pronto a vendicarsi

Marcello sarà convinto che la GMM abbia giocato sporco e vorrà trovare le prove che gli permettano di scoprire cosa abbiano combinato Umberto e Tancredi, con la compiacenza di Giulia. Barbieri sarà certo che il conte ci sia in mezzo con tutte le scarpe e sarà pronto a fargliela pagare. Durante un duro confronto gli giurerà di stanarlo e di vendicarsi dell’affronto subito ma soprattutto gli intimerà, ancora una volta, di non importunare la Camilli e di lasciarla in pace con le sue idee, che nascondono sicuramente un doppio fine. Intanto, durante una conversazione con Rosa, Matteo rivelerà qualcosa in più sui suoi sentimenti.

Italo nasconde qualcosa, Umberto ne è sicuro. Ecco cosa succederà nella puntata de Il Paradiso delle Signore

Umberto sospetta di Italo e per questo lo sta tenendo d’occhio. Guarnieri crede che il maggiordomo sappia molto di più di quello che dice di sapere e in effetti la conferma che il braccio destro di Adelaide nasconda qualcosa arriverà nella puntata del 18 marzo 2025. Quando il Commendatore gli chiederà le chiavi degli appartamenti milanesi della contessa, Italo si comporterà in modo molto strano. Intanto Delia e Gianlorenzo si riavvicineranno. La Venere cercherà di fare coraggio allo stilista, particolarmente turbato da quanto successo mentre Elvira inizierà ad avere qualche disturbo legato alla sua gravidanza. La ragazza tenterà di non darci peso e si rifiuterà di lasciare il proprio lavoro proprio ora che Roberto e i suoi hanno bisogno di tutto il sostegno possibile.

