Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 20 marzo 2025: Marcello è confuso. Con Rosa cambia tutto?

Vediamo insieme cosa succederà nella puntata de Il Paradiso delle Signore in onda il 20 marzo 2025 su Rai1. Nell'episodio della Soap, Marcello cercherà di chiarire con Rosa ma la Camilli potrebbe accettare la proposta di lavoro di Tancredi.

Tra Rosa e Marcello c’è stato un bacio inaspettato e il loro rapporto potrebbe essere destinato a cambiare per sempre. Ma in meglio o in peggio? Le anticipazioni della puntata de Il Paradiso delle Signore in onda il 20 marzo 2025, alle ore 16.00 su Rai1, ci rivelano che Barbieri non riuscirà a non pensare a quello che è accaduto tra lui e la Camilli e cercherà in tutti i modi di affrontare l’argomento. La Venere non vorrà però parlarne e sarà sfuggente. Tancredi tornerà all’attacco facendole una nuova proposta di lavoro che la giovane, visto come si sono messe le cose, potrebbe accettare. Intanto Marcello confesserà tutto a Matteo. Italo lascerà Umberto sempre più perplesso. Il maggiordomo chiederà al Guarnieri di poter lasciare la Villa per qualche giorno e il Commendatore penserà che voglia mettersi in contatto con Adelaide. Deciso a capire cosa stia combinando, lo costringerà a confessare. Intanto Botteri dovrà assistere impotente al successo di Giulia e sfogherà la sua rabbia su Delia e Concetta.

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 20 marzo 2025: Marcello cerca chiarimenti con Rosa

Marcello e Rosa si sono baciati. Il loro scontro si è trasformato in qualcosa che nessuno dei due si aspettava e ora, tra loro, regna il caos. Nessuno sa spiegarsi come sia potuto succedere e se ci sia altro dietro. Ma mentre Barbieri cercherà di chiarire quello che è accaduto e che sta accadendo, la Camilli si rifiuterà di parlargli e sarà sempre più sfuggente. Marcello la inviterà a cena per parlarle ma lei potrebbe non accettare il suo invito ma stavolta potrebbe dire di sì a Tancredi, che tornerà all’attacco con un’altra proposta di lavoro.

Il Paradiso delle Signore: Umberto mette Italo con le spalle al muro

Marcello confesserà a Marcello di aver baciato Rosa e spererà di poter chiarire con lei al più presto. Intanto Umberto sarà sempre più sospettoso e penserà che Italo nasconda davvero qualcosa. Quando il maggiordomo gli chiederà, di nuovo, dei giorni liberi in cui lasciare la Villa, il Commendatore deciderà di affrontarlo e di metterlo con le spalle al muro. Dovrà dirgli, subito e senza mentire, cosa sappia di Adelaide e se sia al corrente di dove la Contessa si trovi. Italo confesserà o anche lui non ne saprà nulla?

Botteri distrutto e pieno di rancore nella puntata de Il Paradiso delle Signore

Giulia ha deciso di non rivelare a Botteri che all’interno del Paradiso c’è una spia. La Furlan ha fatto al sua scelta e spinta dalla gelosia nei confronti di Delia, ha deciso di non tradire Tancredi. Il risultato è stato che la GMM ha copiato la collezione del Paradiso e ha esposto la sua prima dei propri rivali. Gianlorenzo è stato distrutto da questa novità e nonostante tutti al grande magazzino cerchino di dargli coraggio, lui sarà talmente tanto avvilito da prendersela con Delia a Concetta, le persone più vicine a lui.

