Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 21 marzo 2025: Adelaide gela Umberto. Marta, Odile e Marcello ora devono sapere!

Vediamo cosa succederà nella puntata de Il Paradiso delle Signore in onda il 21 marzo 2025 su Rai1. Nell'episodio della Soap, Adelaide fa recapitare un messaggio sconvolgente a Umberto. Guarnieri sarà costretto a confessare tutta la verità a Marta, Odile e Marcello.

Villa Guarnieri tremerà. Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore ci rivelano che nella puntata in onda il 21 marzo 2025, alle ore 16.00 su Rai1, Umberto riceverà un messaggio molto preoccupante da parte di Adelaide e sarà costretto a convocare Marta, Odile e Marcello per raccontare loro tutta la verità sulla Contessa. Intanto Botteri si accorgerà di non essersi comportato per nulla bene con Delia e troverà un modo galante quanto originale per chiederle scusa. Intanto la manifestazione degli studenti del Parini continuerà a fare scalpore e Roberto avrà l’ispirazione per una nuova collezione. Tancredi continuerà a pungolare Rosa affinché lasci il suo lavoro da Venere.

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 21 marzo 2025: Umberto deve dire la verità a tutti!

Umberto ha messo Italo con le spalle al muro ma a gelarlo non sarà il maggiordomo ma Adelaide stessa. Dopo giorni di totale silenzio, la Contessa tornerà a farsi sentire e lo farà facendo arrivare a Villa Guarnieri un messaggio audio da lei registrato. Il primo a sentirlo sarà il Commendatore che rimarrà senza parole nel sentire le rivelazioni della cognata. Le anticipazioni ci lasciano con il fiato sospeso sul contenuto del nastro ma ci lasciano pensare che non saranno belle notizie. Guarnieri sarà costretto a chiamare Odile, Marta e Marcello per confessare loro tutta la verità sulla loro amata nobile.

Il Paradiso delle Signore: Botteri chiede scusa a Delia

Botteri ha perso il controllo delle sue azioni e ha finito per prendersela con le due persone che più gli vogliono stare accanto: Concetta e Delia. Sarà soprattutto a quest’ultima che dovrà delle scuse e organizzerà un modo galante quanto originale per farlo. Riuscirà a farsi perdonare dalla Venere, già piuttosto colpita dalle calunnie di Giulia? Lo stilista troverà di nuovo l’ispirazione per creare velocemente una nuova collezione e dare una sonora lezione alla GMM. Roberto potrebbe dargli una mano. Landi avrà un’idea per un nuovo lavoro seguendo le vicende degli studenti del Parini, ancora impegnati nella loro manifestazione, che sta facendo scalpore.

Rosa lascerà il suo lavoro? Ecco cosa potrebbe accadere nelle puntate de Il Paradiso delle Signore

Marcello e Rosa si sono baciati e questo potrebbe cambiare tutto. La Camilli si sta rifiutando di chiarire le cose con Barbieri e le novità sulla Contessa – che arriveranno come una doccia gelida – potrebbero far prendere delle decisioni inaspettate alla Venere. Tancredi continuerà a insistere con lei affinché lasci Il Paradiso e il posto da commessa, per diventare una sua giornalista. Convinta di doversi allontanare da Marcello, Rosa accetterà di lavorare per il Di Sant’Erasmo?

