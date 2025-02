Il Paradiso delle Signore Anticipazioni dal 17 al 21 febbraio 2025: Rosa inizia a lavorare per Tancredi!

Anticipazioni TV

Vediamo le Anticipazioni settimanali delle trame della nona stagione de Il Paradiso delle Signore, la soap in onda su Rai 1. Ecco cosa accadrà nelle puntate in onda dal 17 al 21 febbraio 2025.

Il Paradiso delle Signore riapre le sue porte e su Rai 1 approda la nuova stagione della soap che ha fatto appassionare milioni di italiani, con volti noti e new entry pronti a portare scompiglio nel Grande Magazzino milanese. Scopriamo insieme cosa rivelano le Trame delle puntate in onda dal 17 al 21 febbraio 2025, in onda dal lunedì al venerdì alle 16.00. Ecco le Anticipazioni episodio per episodio della Soap.

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni settimanali: cosa succederà da lunedì 17 febbraio 2025 a 21 febbraio 2025

Puntata in onda Lunedì 17 febbraio 2025

Enrico è preoccupato dal fatto che Marta abbia rivelato al padre Umberto della loro relazione, e mostra tutto il suo disaccordo, mentre Guarnieri lo raggiunge per chiarire la situazione. Mentre Delia aiuta Botteri a trovare la giusta ispirazione, Rita continua a prendere segretamente informazioni sulla nuova collezione del Paradiso. Giulia, conoscendo tutto il retroscena, prova rimorsi e vorrebbe dire tutto a Botteri. Lea invece cerca un improvviso confronto con Marta per rivelarle le paure di Anita nei suoi confronti. Scopri le Anticipazioni Complete della puntata de Il Paradiso delle Signore 9 del 17 febbraio 2025.

Puntata in onda Martedì 18 febbraio 2025

Dopo aver visto il suo piano sfumare, a Salvo non resta che ammettere di non sopportare più la presenza della suocera in casa. Mentre Marta parla con il padre dell’incontro con Lea, ammettendo di non fidarsi di lei, Botteri ha finalmente avuto un’illuminazione per la sua linea e il merito è tutto di Delia. Mimmo cerca di difendere Agata ma finisce con il far arrabbiare ulteriormente Ciro, mentre Tancredi svela a Marcello che vorrebbe che Rosa lavorasse per lui in modo stabile, con grande disappunto di Barbieri. Marta e Enrico sono costretti a salutarsi ancora mentre Alfredo torna a sorpresa dal Belgio. Scopri le Anticipazioni Complete della puntata de Il Paradiso delle Signore 9 del 18 febbraio 2025.

Puntata in onda Mercoledì 19 febbraio 2025

Elvira si sente in colpa per aver cacciato la madre di casa, mentre Andrea Gallo chiede aiuto a Salvatore perché la moglie, tornata nella loro casa, si rifiuta di fare le faccende domestiche. Rosa, invece, fa una scoperta sconcertante e si trova così a dover prendere una decisione, mentre Enrico e Marta si godono una serata romantica. Scopri le Anticipazioni Complete della puntata de Il Paradiso delle Signore 9 del 19 febbraio 2025.

Puntata in onda Giovedì 20 febbraio 2025

Tancredi ha deciso e propone a Rosa di lavorare solo per lui, sbattendo poi in faccia la sua vittoria a Marcello e chiedendo a Giulia di continuare a tradire Botteri, firmando poi con Umberto per usare gli articoli di Rosa a loro favore. Botteri, intanto, ha trovato una nuova illuminazione sull’abito di punta mentre Agata e Ciro sono nuovamente ai ferri corti. Mimmo, tuttavia, questa volta si inserisce abilmente nella discussione. Scopri le Anticipazioni Complete della puntata de Il Paradiso delle Signore 9 del 20 febbraio 2025.

Puntata in onda Venerdì 21 febbraio 2025

Il giorno dello shooting le Veneri indossano il caschetto biondo ispirato a Caterina Caselli, tutte tranne Agata. Mimmo decide di sorprendere la ragazza con un gesto inaspettato. Mentre il pubblico reagisce all’articolo di Rosa sui ragazzi del liceo Parini pubblicato sul giornale di Tancredi, Botteri chiede a Giulia di raggiungerlo a cena a casa sua. La stilista non sa che fare dato che Rita ha scoperto tutto sull’abito di punta della collezione del Paradiso e sta per rivelarlo a Tancredi. Anticipazioni Complete della puntata de Il Paradiso delle Signore 9 del 21 febbraio 2025.

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 16:00 su Rai1.