Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 20 febbraio 2025: Tancredi e Umberto di nuovo alleati. Il Paradiso è in pericolo!

Vediamo insieme le Anticipazioni e le Trame della puntata de Il Paradiso delle Signore in onda il 20 febbraio 2025 su Rai1. Nell'episodio della Soap, Tancredi e Umberto si alleano per portare Rosa dalla loro parte e sfruttare i suoi articoli a loro favore.

Tancredi e Umberto tornano all’attacco. Nella puntata de Il Paradiso delle Signore in onda il 20 febbraio 2025, alle ore 16.00 su Rai1, il Di Sant’Erasmo continuerà a voler portare Rosa dalla sua parte e le anticipazioni dell'episodio della Soap ci rivelano anche che incalzerà Giulia per tradire Botteri e farà un patto con Guarnieri per sfruttare gli articoli della Camilli a loro vantaggio. Gianlorenzo intanto riuscirà ad avere l’illuminazione su come creare l’abito di punta della sua collezione mentre Agata e Ciro avranno un’altra feroce discussione ma stavolta Mimmo riuscirà a far ragionare la ragazza.

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 20 febbraio 2025: Tancredi e Umberto di nuovo alleati

Rosa è in bilico e non sa cosa fare con Tancredi e Marcello. La Camilli si troverà ancora più in difficoltà con il Di Sant’Erasmo, che partirà all’attacco, chiedendole ufficialmente di lavorare per lui. La Venere lo comunicherà a Barbieri che, ovviamente, non ne sarà per nulla felice. Ma il nipote di Adelaide non si fermerà qui e farà in modo di portare la Venere completamente dalla sua parte… anzi dalla loro. Sì perché oltre a spingere Giulia a tradire Botteri, si alleerà con Umberto a cui rivelerà di voler sfruttare gli articoli della giornalista a completo loro favore.

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Botteri trova l’ispirazione

Il Paradiso delle Signore sta per realizzare una nuova collezione a Rita Marengo è molto attenta a tutte le mosse di Botteri per poter riportare quante più informazioni a Umberto e Tancredi. Gianlorenzo, grazie a Delia, è riuscito a trovare nuove idee per la sua linea. Nella puntata de Il Paradiso delle Signore in onda il 20 febbraio 2025, lo stilista troverà anche quella per l’abito di punta della collezione. Dovrà però stare molto attento a non far trapelare nessuna notizia. Rita è in agguato.

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Mimmo aiuta Agata

Mimmo e Agata stanno fingendo di frequentarsi per calmare le acque con Ciro. Peccato però che a casa Puglisi si respiri ancora un’aria pesantissima e che la Venere debba ancora vedersela con suo padre. Mimmo non è riuscito ad aiutarla nella precedente discussione ma riuscirà a far ragionare la sua amica quando la rivedrà di nuovo infuriata con il barista. I due giovani saranno in grado di convincere Puglisi a non stare più così teso? Ma soprattutto tra loro nascerà qualche sentimento non solo di amicizia?

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 16:00 su Rai1.