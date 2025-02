Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 18 febbraio 2025: Marcello è deluso da Rosa mentre Salvo non tollera più Luisa!

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni e le Trame della puntata de Il Paradiso delle Signore in onda il 18 febbraio 2025 su Rai1. Nell'episodio della Soap, Marcello scopre che Rosa lavorerà per Tancredi. La notizia lo sconvolgerà. Intanto Marta rivelerà a Umberto di non fidarsi di Lea.

Nella puntata de Il Paradiso delle Signore in onda il 18 febbraio 2025, alle ore 16.00 su Rai1, Marcello sarà molto deluso da Rosa. Le anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che Tancredi informerà Barbieri del fatto che la Camilli potrebbe cominciare a lavorare per lui in maniera stabile. Il manager non la prenderà per nulla bene e cercherà di capire che intenzione abbia la sua amica e Venere. Intanto Enrico dovrà separarsi di nuovo da Anita mentre Alfredo tornerà dal Belgio. Salvo rivelerà a Elvira di non riuscire più a sopportare la presenza, diventata invadente, di Luisa. Marta invece confesserà a suo padre di non fidarsi per nulla di Lea e Guarnieri prometterà alla figlia di indagare sulla donna. Mimmo cercherà di sostenere Agata davanti a Ciro ma finirà per fare peggio e Botteri ringrazierà Delia per l’aiuto che la ragazza gli ha dato a creare la nuova collezione del Paradiso.

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Marcello deluso da Rosa

Rosa ha scritto un articolo per il giornale di Tancredi e il Di Sant’Erasmo è rimasto talmente tanto soddisfatto dal suo lavoro, da voler che la ragazza continui a lavorare per lui. La Camilli prenderà sul serio questa proposta sebbene sappia che il nobile è un uomo che riserva sempre delle sorprese, di solito non molto piacevoli. Collaborare con la sua rivista è però un’occasione che lei non può perdere. Tancredi rivelerà tutto a Marcello e Barbieri non ne sarà per nulla contento. Penserà che la sua coinquilina, amica e collega, stia facendo un errore e che questo possa mettere lui e il Paradiso in difficoltà.

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Salvo non sopporta più Luisa

La presenza di Luisa a casa Amato comincerà a diventare insopportabile. Salvo non tollererà più sua suocera, diventata ormai una presenza invadente e cercherà di trovare una soluzione. Elvira sarà costretta a chiedere alla madre di andarsene. Intanto Botteri ringrazierà Delia per il suo aiuto. Grazie a lei ha trovato l’ispirazione giusta per la nuova collezione mentre Mimmo, deciso ad aiutare Agata, tenterà di darle una mano ad affrontare Ciro ma finirà per fare peggio. La Puglisi sarà costretta ad affrontare ancora una volta i rimproveri del padre.

Il Paradiso delle Signore Trame e Anticipazioni: Marta non si fida di Lea e Umberto le promette di indagare

Marta è in crisi. La Guarnieri ha dovuto affrontare un faccia a faccia inaspettato con Lea, che le ha confessato il motivo per cui Anita la tratta con freddezza. Il confronto con la zia della figlia di Brancaccio (in realtà Proietti) ha lasciato l’amaro in bocca alla Guarnieri. Marta ha cominciato a pensare che Lea stia giocando sporco e rivelerà a Umberto di non fidarsi di lei. Guarnieri prometterà alla figlia di indagare sulla donna e di darle una mano a scoprire se i suoi sospetti siano o no fondati. Intanto Alfredo tornerà dal Belgio mentre Enrico sarà costretto a separarsi da Anita, che tornerà a Venezia.

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 16:00 su Rai1.