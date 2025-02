Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 21 febbraio 2025: Giulia pronta a confessare a Botteri i piani di Tancredi. Lo farà?

Anticipazioni TV

Scopriamo cosa rivelano le Anticipazioni e le Trame della puntata de Il Paradiso delle Signore in onda il 21 febbraio 2025 su Rai1. Nell'episodio della Soap, Giulia deciderà di tradire Tancredi e di rivelare a Gianlorenzo tutta la verità sui piani del Di Sant'Erasmo?

Nella puntata de Il Paradiso delle Signore in onda il 21 febbraio 2025, alle ore 16.00 su Rai1, Giulia sarà sempre più tentata di rivelare a Gianlorenzo tutti i piani di Tancredi. Le anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che la Furlan accetterà l’invito a cena di Botteri e penserà di non tradirlo come invece Umberto e Tancredi soprattutto vogliono che lei faccia. Intanto le Veneri si prepareranno allo shooting ispirato a Caterina Caselli. Agata sarà l’unica senza la parrucca bionda a caschetto e Mimmo le farà una sorpresa. L’articolo di Rosa sui ragazzi del liceo Parini verrà pubblicato sul giornale di Tancredi e le reazioni saranno varie mentre Rita sarà pronta a riportare a Tancredi tutte le notizie che riuscirà a trovare sulla nuova linea di Botteri.

Il Paradiso delle Signore puntata del 21 febbraio 2025: Video Riassunto

Guarda qui sotto il video riassunto dell'episodio e poi leggi le anticipazioni complete per scoprire cosa succederà nella puntata de Il Paradiso delle Signore in onda il 21 febbraio 2025 su Rai1.

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 21 febbraio 2025: Giulia pronta a tradire Tancredi

Botteri e Giulia sono sempre più vicini. Dopo anni in cui si sono dati guerra e dopo aver giurato di diventare il migliore stilista di Milano, Botteri ha deciso di chiedere perdono alla Furlan dei suoi errori passati. Per Giulia è stata una sorpresa; non avrebbe mai immaginato che questo accadesse e l’ha messa in grande difficoltà con Tancredi e con i suoi piani. La designer non è più convinta di voler sostenere i progetti del Di Sant’Erasmo, atti – ovviamente – a distruggere i propri rivali. E questo sentimento si farà sempre più forte nel momento in cui Gianlorenzo la inviterà a cena. Finirà per raccontargli tutto e per dirgli quello che la GMM ha in mente?

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Mimmo fa una sorpresa ad Agata

Al Paradiso è cominciato lo shooting dedicato a Caterina Caselli. Tutte le Veneri sono entusiaste di questa novità e non vedono l’ora di indossare il caschetto biondo ispirato alla cantante. Agata sarà l’unica che non riuscirà a indossare la parrucca e Mimmo, che le è ormai accanto, le farà una grande sorpresa. Ma di cosa si tratterà? Burgio farà colpo sulla giovane Puglisi e tra i due ragazzi comincerà una bella storia d’amore? L'articolo di Rosa sui ragazzi del liceo Parini farà scandalo e scatenerà differenti reazioni.

Il Paradiso delle Signore Trame e Anticipazioni: Rita è pronta ad agire!

Tancredi e Umberto sono di nuovo alleati. I due sono pronti a mettere ko il Paradiso, sia attraverso Rita sia attraverso Rosa. La Furlan potrebbe però tradire la GMM grazie al rinnovato rapporto con Gianlorenzo. L’arma segreta sarà sempre Rita Marengo. La nuova Venere, che sta facendo il doppio gioco, è pronta ad agire. Dopo aver scoperto che Botteri ha delle nuove idee sulla prossima collezione ed è pronto a disegnare il nuovo abito di punta, la ragazza non vede l’ora di trovare le informazioni che sta cercando e di correre a dire tutto a Tancredi.

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 16:00 su Rai1.