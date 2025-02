Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 17 febbraio 2025: Marta in crisi. Lea ha una brutta notizia per lei!

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni e le Trame della puntata de Il Paradiso delle Signore in onda il 17 febbraio 2025 su Rai1. Nell'episodio della Soap, Marta scoprirà da Lea che Anita ha dei dubbi su di lei mentre Giulia si sentirà con colpa nei confronti di Botteri. Gli rivelerà dei piani di Tancredi?

Marta si troverà in difficoltà sia con Enrico che con Lea. Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore ci rivelano che nella puntata in onda il 17 febbraio 2025, alle ore 16.00 su Rai1, la Guarnieri si troverà a dover calmare il suo compagno, spaventato da fatto che lei abbia rivelato a Umberto tutto su di lui. Più tardi verrà raggiunta da Lea, che le rivelerà cosa pensa davvero Anita di lei e perché la bambina sia fredda con lei. Delia aiuterà Botteri a trovare un’idea per la nuova collezione mentre Rita tenterà ancora di ottenere informazioni sulla nuova collezione del grande magazzino. Giulia continuerà a essere tentata di confessare a Gianlorenzo tutti i piani del Sant’Erasmo.

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 17 febbraio 2025: Marta in crisi!

Anita e Lea sono tornate inaspettatamente a Milano. Enrico è stato molto contento ma Marta si è resa conto che la bambina è diventata fredda con lei. La Guarnieri sta cercando di capire cosa sia successo e nel mentre ha deciso di rivelare a suo padre della sua relazione con il medico-magazziniere. Enrico non sarà per nulla convinto che lei abbia fatto bene a raccontare a Umberto tutto di lui e dovrà affrontare il Guarnieri faccia a faccia, quando lui lo raggiungerà per chiedergli che intenzioni abbia con sua figlia. Più tardi Marta avrà un confronto poco piacevole con Lea. La donna le confesserà i motivi per cui sua nipote si comporta in modo strano con lei e le dirà che la piccola ha tanti dubbi su di lei.

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Delia e Botteri sempre più complici?

Botteri sta cercando l’ispirazione per la nuova collezione de Il Paradiso delle Signore. Delia si è proposta di dargli una mano e i due passeranno sempre più tempo insieme per organizzare il nuovo lavoro. Nessuno di loro può sapere che Tancredi ha sfoderato la sua arma segreta e che questa sia Rita Marengo. La ragazza sta cercando di carpire più informazioni che può per correre da Tancredi e informarlo delle sue scoperte. Vi anticipiamo che presto riuscirà a trovare quanto cerca e per Marcello e Roberto potrebbe mettersi molto male.

Il Paradiso delle Signore Trame e Anticipazioni: Giulia si sente in colpa

Giulia e Botteri sono sempre più vicini. Tutto questo grazie al fatto che Gianlorenzo ha deciso di chiedere scusa, sinceramente, alla stilista, per come si è comportato con lei in passato. La Furlan si è ammorbidita ma purtroppo si trova in una situazione piuttosto scomoda. Sa infatti che Tancredi ha fatto intrufolare una talpa all’interno del Paradiso e che non vede l’ora di sapere quale siano i piani per la nuova collezione del grande magazzino rivale. Giulia si sentirà in colpa per quello che sta succedendo e non saprà se raccontare tutto allo stilista.

Scopriamo insieme le Anticipazioni Settimanali de Il Paradiso delle Signore dal 17 al 21 febbraio 2025.

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 16:00 su Rai1.