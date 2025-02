Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 19 febbraio 2025: Rosa in bilico tra Marcello e Tancredi. Chi sceglierà?

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni e le Trame della puntata de Il Paradiso delle Signore in onda il 19 febbraio 2025 su Rai1. Nell'episodio della Soap, Rosa non saprà cosa fare con Marcello e Tancredi. La Camilli dovrà decidere se accettare il lavoro del Di Sant'Erasmo oppure non dare preoccupazioni al suo amico Barbieri.

Rosa dovrà prendere una decisione e si troverà in grande difficoltà. Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore ci rivelano che nella puntata della Soap, in onda il 19 febbraio 2025 alle ore 16.00 su Rai1, la Camilli dovrà decidere se accettare di lavorare per Tancredi o seguire i consigli di Marcello, che vorrebbe che lei non si avvicinasse a Tancredi. La Venere-giornalista si troverà anche a scoprire una notizia che potrebbe fare scalpore e dovrà capire cosa fare anche in questa situazione. Intanto Enrico e Marta, dopo la visita di Lea e Anita, si concederanno una serata romantica. Elvira si sentirà in colpa per aver cacciato Luisa da casa mentre Andrea Gallo chiederà aiuto a Salvo perché sua moglie, tornata da lui, si rifiuterà di fare le faccende domestiche.

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 19 febbraio 2025: Rosa divisa tra Tancredi e Marcello

Marcello è deluso da Rosa. Barbieri ha scoperto che la Camilli potrebbe presto lavorare per la rivista di Tancredi e la cosa lo ha lasciato senza parole. Il giovane imprenditore non riesce a capire come la sua amica possa fidarsi del cugino di Odile e spera che la Venere non ceda. Rosa sarà sempre più confusa. Non saprà se accettare la proposta del conte, grande occasione per la sua carriera da giornalista, o se seguire il parere di Marcello. La ragazza non vorrà certo voltare le spalle al suo coinquilino e spererà di trovare al più presto una soluzione ai suoi problemi.

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Elvira si sente in colpa. Ha fatto bene a “cacciare” Luisa?

Salvo ha spinto Elvira ad allontanare Luisa dalla loro casa. L’Amato non ha più sopportato la presenza della suocera a casa sua e ha dovuto provvedere una volta per tutte. Sua moglie si sentirà in colpa per aver dovuto chiedere a sua madre di tornare dal marito mentre Salvatore si troverà faccia a faccia con Andrea, che gli chiederà una mano per risolvere un nuovo problema con la moglie. Gallo informerà il genero che Luisa si rifiuta di fare le faccende domestiche e per lui questo sta diventando un vero e proprio grattacapo.

Il Paradiso delle Signore Trame e Anticipazioni: Rosa scopre una notizia sconvolgente

Rosa si troverà a dover affrontare un’altra situazione complicata. La Camilli scoprirà una notizia che sicuramente farà scalpore e dovrà decidere come affrontarla. Ma di cosa si tratterà? Sarà un qualcosa che potrebbe mettere in difficoltà Il Paradiso delle Signore? Intanto Marta cercherà di non pensare ai suoi dubbi su Lea e di concentrarsi invece sulla sua relazione con Enrico. I due si concederanno una serata romantica nella speranza che tutti i loro cattivi pensieri vengano cancellati dal loro amore.

