Il Paradiso delle Signore Anticipazioni dal 1° al 5 settembre 2025: Rosa con il cuore infranto, Mimmo salva Enrico

Vediamo le Anticipazioni settimanali delle trame della nona stagione de Il Paradiso delle Signore, la soap in onda su Rai 1. Ecco cosa accadrà nelle puntate in onda dal 1° al 5 settembre 2025.

Il Paradiso delle Signoretorna su Rai 1 con le repliche della nona stagione soap che ha fatto appassionare milioni di italiani. Scopriamo insieme cosa rivelano le Trame delle puntate in onda dal 1° al 5 settembre 2025, in onda dal lunedì al venerdì alle 16.00. Ecco le Anticipazioni episodio per episodio della Soap.

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni settimanali: cosa succederà da lunedì 1° settembre 2025 a venerdì 5 settembre 2025

Lunedì 1° settembre 2025

Botteri ha finalmente deciso di aprirsi con Delia e le dice di non volerla perdere, mente Guido ha una nuova idea in mente ovvero quella di promuovere il suo musicarello, film pensato per il grande pubblico, al Paradiso. Il produttore incontra così Roberto per chiedergli di organizzare una festa al grane magazzino. Mimmo, invece, rivela ad Agata di aver rifiutato il trasferito in Sicilia per poter restare vicino a lei, con una vera e propria dichiarazione d’amore che stupisce la ragazza. Alcuni criminali cercano Enrico e sono vicini alla sua famiglia, mettendo tutti in allarme. Marcello, invece, non può non essere deluso vedendo Tancredi e Rosa sempre più vicini: prova ancora qualcosa per lei?

Martedì 2 settembre 2025

Marta porta Anita ad una festa della casa-famiglia per provare ad appianare i loro malintesi, ma non sa che così espone la bambina ai criminali che seguono Enrico. Nel frattempo, Marcello ha incontrato Rita a Torino e ora torna in città con nuove importanti informazioni: l’ex commessa gli conferma di essere stata ingaggiata da Tancredi per rubare le idee della nuova collezione di Botteri e riferire tutto a Galleria Milano Moda. Odile si trova a dover fare i conti con i suoi sentimenti contrastanti per Matteo, sentendo una strana gelosia quando lo vede nei rotocalchi insieme a Marina Valli. Contemporaneamente, tuttavia, Odile viene raggiunta da Guido che le fa una dichiarazione d’amore!

Mercoledì 3 settembre 2025

Dopo la dichiarazione d’amore di Guido, Odile deve incontrare Marina Valli ma ignora che la donna è pronta a metterla in difficoltà, pur di scoprire qualcosa in più sul suo rapporto con Matteo. Mentre un uomo misterioso giunge al Paradiso chiedendo di incontrare Marta, Mimmo si trova nel grande magazzino per parlare con Agata e notandolo ha sensazioni strane. Possibile che lo abbia già visto da qualche parte? Nel frattempo, Marcello informa Roberto e Adelaide dopo aver parlato con Rita, che si è detta pronta a testimoniare contro Tancredi, per poi ritrovarsi a parlare con Rosa e provare a baciarla una seconda volta.

Giovedì 4 settembre 2025

Marcello deve prendere una decisione delicata, scegliendo se denunciare o meno Tancredi per plagio. Mentre Guido mette al corrente Matteo del suo ritorno di fiamma con Odile, Enrico si prepara a partire per Roma per testimoniare al processo. Rita torna improvvisamente a Milano e racconta tutta la verità a Irene, mentre Rosa ascolta di nascosto la conversazione e capisce che Tancredi le ha mentito, raggirandola. Rosa affronta Tancredi, mentre al Paradiso si tiene la festa per il musicarello di Guido, che sarà teatro di qualcosa di molto forte tra Delia e Botteri. Marcello, invece, torna a casa e trova Rosa ad attenderlo.

Venerdì 5 settembre 2025

Rosa e Marcello hanno deciso cosa fare riguardo la denuncia di Tancredi, mentre Adelaide ha una richiesta per Barbieri. Delusa e amareggiata, Rosa prende una drastica decisione per il suo futuro mentre i criminali sulle tracce di Enrico hanno trovato un modo per impedirgli di prendere parte al processo, e testimoniare. Per fortuna, Mimmo ha continuato ad indagare sulla sua sensazione e ha capito che quell’uomo misterioso al Paradiso era un criminale. Il giovane poliziotto interviene all’ultimo momento e salva la vita di Enrico. Poco dopo, Agata confessa a Mimmo di aver cambiato idea nei suoi confronti, mentre Elvira rompe le acque e dà luce ad un forte e splendido maschietto.

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 16:00 su Rai1.