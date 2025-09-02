TGCom24
Il Paradiso delle Signore
Il Paradiso delle Signore
Il Paradiso delle Signore 3 settembre 2025, in replica: Marcello pronto a regolare i conti con Tancredi!

Continuano le repliche della nona stagione de Il Paradiso delle Signore. Ecco cosa succederà nella puntata della Soap in onda il 3 settembre 2025 nel pomeriggio di Rai1.

Continuano le repliche della nona stagione de Il Paradiso delle Signore e nella puntata in onda il 3 settembre 2025, alle ore 16.00 su Rai1, rivedremo Marcello deciso a incastrare Tancredi. Barbieri rivelerà prima a Roberto e poi ad Adelaide che Rita è disposta a testimoniare contro il di Sant’Erasmo per rimediare al suo tradimento. Tancredi, ignaro di tutto, cercherà ancora una volta di baciare Rosa ma anche stavolta la Camilli rifiuterà le sue avances. Marina Valli provocherà Odile per scoprire i suoi sentimenti per Matteo mentre un uomo misterioso arriverà al Paradiso e chiederà di Marta. Mimmo, al Paradiso per parlare con Agata, avrà la sensazione di aver già visto questo personaggio e si insospettirà.

Il Paradiso Delle Signore Anticipazioni 3 settembre 2025, in replica: Marcello vuole incastrare Tancredi

Marcello è partito alla ricerca di Rita e l'ha trovata a Torino. Dopo aver parlato a lungo con lei, Barbieri è tornato a Milano con la risposta ai suoi dubbi: la Marengo è davvero la talpa che ha messo in pericolo il Paradiso. La ragazza, affezionata alle Veneri e pentita di quanto ha combinato, gli ha rivelato di aver deciso di andarsene per non creare più problemi e per rimediare ai suoi tradimenti, si è resa disponibile a testimoniare contro Tancredi. Marcello ne sarà molto soddisfatto e informerà di questo prima Roberto poi Adelaide. Il giovane dirà loro di voler procedere contro il Di Sant'Erasmo e di voler chiudere una volta per tutte le faccende in sospeso con lui.

Il Paradiso Delle Signore: Enrico rischia grosso, ora più che mai

Enrico è in pericolo e con lui, purtroppo, lo sono anche Anita e Marta. I criminali hanno capito che Proietti ha una compagna e hanno scoperto dove la ragazza abita e lavora ed è da tempo che la stanno tenendo d'occhio. Nella puntata, in replica, de Il Paradiso Delle Signore vedremo un uomo misterioso entrare al Paradiso. Questo losco personaggio chiederà informazioni su Marta e Mimmo. Burgio, che si troverà al grande magazzino per parlare con Agata, avrà la sensazione di averlo già visto da qualche parte e, con il fiuto da vero carabiniere, deciderà di tenere alta la guardia.

Odile è furiosa, ecco cosa succederà nella puntata de Il Paradiso Delle signore

Su alcuni rotocalchi sono uscite delle foto che ritraggono Matteo in compagnia dell’attrice Marina Valli. Odile le ha viste e non ne è stata per niente contenta anzi ha mostrato una certa gelosia nei confronti di Portelli. La Valli, accortasi del fastidio della contessina, deciderà di provocarla per capire, una volta per tutte cosa lei provi per il bel contabile de Il Paradiso Delle signore. Intanto Tancredi, ignaro del polverone che si è alzato alle sue spalle e che lo porterà a fare i conti con la verità, tornerà all'attacco con Rosa e tenterà di baciarla un'altra volta.

Scopriamo insieme le Anticipazioni Settimanali de Il Paradiso delle Signore dal 1° al 5 settembre 2025.

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 16:00 su Rai1.

Il Paradiso delle Signore
Il Paradiso delle Signore
