Il Paradiso delle Signore 2 settembre 2025, in replica: Marta rischia grosso e mette Anita in pericolo!

Anticipazioni TV

Il Paradiso delle Signore continua ad andare in onda con le repliche degli ultimi episodi della nona stagione. Scopriamo insieme cosa rivedremo nella giornata del 2 settembre 2025, su Rai1.

Il Paradiso delle Signore continua ad andare in onda in replica e nella puntata del 2 settembre 2025, alle ore 16.00 su Rai1, rivedremo Marta fare un’imprudenza. La Guarnieri, all’insaputa di Enrico, porterà Anita a una festa della casa famiglia e purtroppo la bambina finirà per mettersi nei guai. Intanto Marcello tornerà da Torino dopo aver incontrato e parlato con Rita. Barbieri rivelerà a tutti che la Marengo gli ha confessato di essere stata ingaggiata da Tancredi per mettere Il Paradiso in difficoltà. Odile si infurierà per via dell’uscita di alcune foto di Matteo in compagnia dell’attrice Marina Valli. Guido approfitterà della situazione e passerà all’attacco rivelando alla contessina i suoi sentimenti.

Il Paradiso Delle Signore Anticipazioni 2 settembre 2025, replica: Marta commette un'imprudenza

Marta ha confessato tutto a Enrico ma ha soprattutto fatto pace con Anita, preoccupata che la nuova relazione del padre e un nuovo figlio, potessero metterla in ombra e farle perdere l'affetto del genitore. La Guarnieri si è prodigata per far capire alla bambina che niente di tutto questo potrebbe mai succedere. Tra le due è tornato il sereno e il medico è molto felice che ciò sia avvenuto; ora non resta che aspettare che le acque si calmino e che lui possa essere, finalmente e di nuovo, un uomo libero. Ma le cose potrebbero complicarsi da un momento all'altro e non solo per via dei criminali che tampinano Proietti ma anche perché Marta finirà per mettere Anita in pericolo. Senza dirlo prima al compagno, la ragazza porterà la bambina a una festa della casa famiglia e là, purtroppo, la piccola finirà per vivere una situazione di grande rischio, che farà infuriare Enrico.

Marcello scopre la verità su Rita nella puntata de Il Paradiso delle Signore

Le indagini di Irene e il suo desiderio di verità hanno messo Marcello sull'attenti. Barbieri si è convinto che Rita sia la talpa che ha messo in pericolo il Paradiso ed è partito per Torino dove sa che la Marengo si è rifugiata. Il giovane tornerà con notizie sconvolgenti. Rivelerà a tutti di aver trovato e parlato con l’ex Venere ma soprattutto di aver scoperto che i suoi dubbi avevano fondamento; Rita ha confessato di essere stata assoldata da Tancredi per rubare il modello di punta della nuova collezione di Botteri. Per le Veneri sarà una bruttissima notizia e si sentiranno tutte tradite.

Il Paradiso delle Signore: Matteo e Odile ai ferri corti

Matteo e Odile sono sempre più lontani. I due ragazzi non sono in grado di trovare un momento di pace e soprattutto non riescono a far fiorire i loro sentimenti. È chiaro che tra i due ci sia qualcosa di forte ma sembra che non siano destinati ad avere un futuro. Le cose si complicheranno quando sui rotocalchi saranno pubblicate le foto che ritraggono Portelli insieme all’attrice Marina Valli. Odile non ne sarà per niente contenta e Guido ne approfitterà per passare all'azione, rivelandole quello che prova per lei.

Scopriamo insieme le Anticipazioni Settimanali de Il Paradiso delle Signore dal 1° al 5 settembre 2025.

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 16:00 su Rai1.