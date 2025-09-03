Il Paradiso delle Signore 4 settembre 2025, in replica: Rosa pugnalata alle spalle ma Tancredi non la passerà liscia!

Anticipazioni TV

Il Paradiso delle Signore continua ad andare in onda con le repliche degli ultimi episodi della nona stagione. Scopriamo insieme cosa rivedremo nella giornata del 4 settembre 2025, su Rai1.

Continuiamo a seguire le repliche della nona stagione de Il Paradiso delle Signore. Nella puntata in onda il 4 settembre 2025, alle ore 16.00 su Rai1, rivedremo Rosa molto delusa da Tancredi. La Camilli scoprirà che il Di Sant’Erasmo ha mentito e che è stato proprio lui ad assoldare Rita. Intanto la Marengo arriverà a Milano e confesserà tutte le sue colpe a Irene, chiedendole scusa. Marcello dovrà decidere se denunciare o meno il nipote di Adelaide mentre Rosa, in preda ai sensi di colpa, si presenterà a casa di Marcello all’improvviso. Guido rivelerà a Matteo del suo riavvicinamento a Odile e Portelli ci rimarrà male senza però darlo a vedere. Enrico sarà pronto a partire per Roma, dove lo attende il processo.

Il Paradiso Delle Signore Anticipazioni 4 settembre 2025: Rosa delusa da Tancredi

Marcello vuole vendetta e stavolta per Tancredi si mette male. Barbieri ha scoperto che la Marengo era una talpa al servizio del conte e vorrebbe ovviamente fargliela pagare. Dovrà però capire come agire per non mettere Adelaide in difficoltà con suo nipote. Rita arriverà a Milano per chiedere scusa a Irene e Rosa ascolterà per caso la loro conversazione. La ragazza capirà che Tancredi ha mentito e deciderà di affrontarlo. Il loro scontro sarà terribile. La bella giornalista, pentita per le sue decisioni e per aver dato credito al perfido di Sant'Erasmo, a fine serata si presenterà a casa di Marcello per chiarire una volta per tutto con lui ma anche per scusarsi per non avergli dato retta.

Il Paradiso Delle Signore: Matteo ha perso per sempre Odile?

Al Paradiso non ci sarà tempo per pensare al passato e al tradimento di Rosa e si cercherà di concentrarsi sul futuro. Le nuove collezioni bollono in pentola e tutto deve procedere come immaginato. A rendere meno pesante la tensione ci penserà la piccola festa organizzata per promuovere il musicarello, durante la quale tra Delia e Gianlorenzo scatterà la scintilla. Intanto Guido informerà Matteo di avere confessato a Odile il suo amore e Portelli strabuzzerà gli occhi ma cercherà di non dare a vedere il suo malumore.

Il Paradiso delle Signore: Enrico parte per Roma, comincia il processo

Per Enrico arriverà il momento di partire per Roma, dove sta per cominciare il processo. Il dottore non vede l’ora che tutta questa faccenda finisca e che lui possa essere finalmente libero di vivere la propria vita insieme a Marta e alla sua piccola Anita. Proietti avrà paura ma sarà molto fiducioso che le cose possano sistemarsi. Purtroppo però si troverà ancora ad affrontare pericoli e ostacoli. I criminali che lo perseguitano l'hanno trovato e ora vogliono regolare i conti con lui, facendolo fuori.

