Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 5 novembre 2024: Marta furiosa contro Adelaide, anche lei l'ha tradita!

Vediamo cosa rivelano le Anticipazioni e le Trame de Il Paradiso delle Signore in onda il 5 novembre 2024 su Rai1. Nell'episodio della Soap Marta accuserà Adelaide di averla tradita come suo padre. Matteo, non ottenendo il perdono di Marcello, penserà di volare a Parigi e di rivelare tutta la verità a Maria. Come reagirà la Puglisi?

Nella puntata de Il Paradiso delle Signore in onda il 5 novembre 2024, alle ore 16.00 su Rai1, Marta sarà una vera e propria furia e non soltanto contro suo padre. Le Anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che la ragazza se la prenderà anche con Adelaide e l’affronterà accusandola di averle tenuto nascosto, per troppo tempo, quello che ha fatto Umberto. La Guarnieri non potrà sopportare un simile comportamento da parte della sua famiglia. Intanto Marcello deciderà di raccontare tutto anche a Salvatore e Rosa mentre Matteo tenterà di riconciliarsi con il fratello e poi partirà per Parigi per confessare a Maria la verità. Irene invece organizzerà una festa a sorpresa per il compleanno di Alfredo. La Cipriani vorrà davvero riconquistarlo.

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Marta furiosa contro Adelaide, anche lei l’ha tradita

Villa Guarnieri è nel caos. Marta sa tutto e non riesce a credere che la sua famiglia l’abbia ingannata per così tanto tempo. La ragazza non riuscirà ad accettare che suo padre abbia agito in maniera così vile con Marcello e abbia tentato di distruggere Il Paradiso delle Signore e Vittorio. Ma a scatenare la sua rabbia non sarà solo l’atteggiamento di suo padre ma anche quello di sua zia. La ragazza se la prenderà pure con Adelaide, colpevole di averle tenuto segreto tutto quanto e di aver finto per tutto questo tempo, solo per salvare il nome della loro famiglia e le apparenze. Nonostante Umberto si sforzi di recuperare il rapporto con lei, Marta non riuscirà a mandar giù questo boccone amaro e proverà talmente tanto risentimento da maturare una decisione molto dura, che cambierà la sua vita per sempre.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Matteo cerca il perdono di Marcello poi vola a Parigi da Maria

Matteo non riesce a perdonarsi per non essere riuscito a rivelare lui, per primo, la verità a Marcello. Il ragazzo avrebbe dovuto seguire i consigli di sua madre ma si è ostinato sino all’ultimo a non voler affrontare questo problema, per paura di perdere suo fratello. Ma ora che lo ha davvero perso, ha capito che è stato tutto inutile. Portelli cercherà di riavvicinarsi a lui ma capito che per il momento non c’è alcuna speranza di perdono, penserà di partire per Parigi per confessare tutto a Maria. Anche lei merita di sapere la verità su quanto accaduto e avrà timore che la reazione della ragazza, con la quale si è appena fidanzato ufficialmente, sarà pesante e dolorosa come quella che ha avuto Barbieri. Sarà così? Matteo perderà pure la sua amata Puglisi?

Trame e Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Irene alla riconquista di Alfredo

Irene tornerà alla carica con Alfredo e per riuscire a riconquistarlo penserà di organizzare una festa a sorpresa per il suo compelanno. La Cipriani sarà decisa a ottenere una nuova chance con il magazziniere e Clara rimarrà per il momento in disparte. La Venere non avrà dimenticato il suo amore per Perico ma sarà presa da Jerome, il suo allenatore francese che sembra averle rapito il cuore. Intanto Marcello rivelerà a Rosa e a Salvo la verità su Matteo e pure loro non riusciranno a credere che Portelli abbia davvero tradito tutti, prendendo accordi con il subdolo Guarnieri. Ma tra loro ci sarà qualcuno che comincerà a pensare che Matteo non avesse altra scelta e che abbia sbagliato “solo” a non dire tutto prima che fosse lo stesso Barbieri a scoprirlo?

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 16:00 su Rai1.