Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 4 novembre 2024: Villa Guarnieri è nel caos. Ora Marta sa tutto!

Scopriamo le Anticipazioni e le Trame de Il Paradiso delle Signore in onda il 4 novembre 2024 su Rai1. Nell'episodio della Soap Adelaide scoprirà che Umberto ha rivelato tutta la verità a Marta. E ora?

Le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore ci rivelano che nella puntata della Soap, in onda il 4 novembre 2024, alle ore 16.00 su Rai1, Marcello sarà pronto a denunciare Umberto. Barbieri ha scritto un memoriale contro Guarnieri e vuole renderlo pubblico. Intanto il Commendatore, ormai con le spalle al muro, deciderà di raccontare a Marta tutta la verità sulla truffa Hofer e Adelaide scoprirà che suo cognato ha affrontato la figlia. Irene cercherà di riavvicinarsi ad Alfredo mentre Mario comincerà a preoccuparsi delle intromissioni della portinaia di casa di Roberto. Odile annuncerà con gioia che la Galleria Milano Moda ha vinto un prestigioso premio ma nessuno riuscirà a gioirne vista la situazione tesa che si respira alla Villa.

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Marcello è pronto a rovinare Umberto

Marcello ha ormai scoperto tutto e vuole punire Guarnieri per quello che ha fatto. Il ragazzo è furioso sia con il Commendatore sia con suo fratello e non tanto perché ha ceduto ai ricatti di Guarnieri, che lui sa essere un uomo spietato e potente, ma quanto perché non è riuscito a dirgli la verità in faccia e a confidarsi con lui. Il giovane manager cerca vendetta e ha tutte le carte in regola per averla, una volta per tutte. Scriverà infatti un memoriale e sarà pronto a renderlo pubblico, rovinando per sempre la reputazione di Umberto ma anche colpendo la sua famiglia, Adelaide, Marta e Odile comprese. Per questo non riuscirà ancora a fare il passo finale.

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Video Riassunto della puntata del 4 novembre 2024

Guarda qui sotto il Video Riassunto della puntata de Il Paradiso delle Signore del 4 novembre 2024 e poi continua a leggere le Anticipazioni Complete dell'episodio della Soap di Rai1.

Anticipazioni: Anticipazioni Puntata del 4 novembre 2024

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Adelaide scopre che Marta sa tutto

Umberto è in crisi. Guarnieri sa che Marcello non lo perdonerà di certo e non sarà per nulla accondiscendente con lui. Barbieri ha del materiale scottante tra le mani e la sua reputazione è in bilico. Ma a fargli paura è soprattutto perdere Marta, a cui dovrà raccontare tutta la verità sull’affare Hofer, senza tralasciare alcun dettaglio. Adelaide scoprirà con stupore che il cognato ha deciso di affrontare la figlia e di dirle tutto e la reazione della ragazza sarà, come prevedibile, durissima. La giovane non se la prenderà però solo con il padre. Intanto Odile, ignara di quanto stia succedendo, si presenterà a casa con una grande notizia, ovvero che la Galleria Milano Moda ha vinto un prestigioso riconoscimento. Questo però non basterà a far tornare il sorriso in casa.

Trame e Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Irene cerca di riavvicinarsi ad Alfredo

Irene non ha dimenticato Alfredo ed è da tempo che riflette sul fatto che non riuscirà a trovare una persona che la ami come l’ha amata Perico. La ragazza penserà di tornare all’attacco con l’ex e di tentare di riconquistarlo. E le tenterà tutte, a partire dall’organizzazione della festa per il suo compleanno. Intanto Mario tornerà a preoccuparsi della portinaia di casa di Roberto. Il ragazzo avrà paura della curiosità della donna e avrà il profondo timore che possa scoprire tutta la verità su lui e Landri e possa quindi gettare entrambi nello scandalo.

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 16:00 su Rai1.