Il Paradiso delle Signore Anticipazioni Puntate dal 4 all’8 novembre 2024: Marta lascia Villa Guarnieri, decisione drastica

Scopriamo insieme le Anticipazioni settimanali delle trame della nona stagione de Il Paradiso delle Signore, la soap in onda su Rai 1. Ecco cosa accadrà nelle puntate in onda dal 4 all’8 novembre 2024.

Il Paradiso delle Signore riapre le sue porte e su Rai 1 approda la nuova stagione della soap che ha fatto appassionare milioni di italiani, con volti noti e new entry pronti a portare scompiglio nel Grande Magazzino milanese. Scopriamo insieme cosa rivelano le Trame delle puntate in onda dal 4 all’8 novembre 2024, in onda dal lunedì al venerdì alle 16.00. Ecco le Anticipazioni episodio per episodio della Soap.

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni settimanali: cosa succederà da lunedì 4 a venerdì 8 novembre2024

Le puntate de Il Paradiso delle Signore in onda nella settimana dal 4 all’8 novembre 2024, vedranno Marcello Barbieri prendere una rischiosa decisione su Umberto Guarnieri, nonostante gli esiti negativi potrebbero ricadere sul Paradiso e tutti i suoi dipendenti. Mentre Umberto racconterà tutta la verità a Marta, portandola a prendere la decisione di lasciare Villa Guarnieri e chiudere i ponti con la sua famiglia, Matteo Portelli raggiungerà Maria a Parigi per raccontarle tutto e allontanerà Odile e i suoi tentativi di aiuto. Enrico sarà un nuovo punto di riferimento per la Guarnieri, mentre Irene vorrà a tutti i costi riconquistare Alfredo. Scopriamo insieme cosa succederà negli episodi della Soap di Rai 1.

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Video Riassunto delle puntate della Soap dal 4 all'8 novembre 2024

Guarda qui sotto il video riassunto delle puntate de Il Paradiso delle Signore in onda dal 4 all'8 novembre 2024 e poi continua a leggere le Anticipazioni Complete degli episodi della Soap.

Puntata in onda Lunedì 4 novembre 2024

Marcello Barbieri ha intenzione di rovinare la reputazione di Umberto Guarnieri dopo aver scoperto tutta la verità sul caso Hofer, e compone un memoriale contro il Commendatore con l’intenzione di pubblicarlo. Nel frattempo, la portinaia è sempre più curiosa e insistente nei confronti di Roberto e questo preoccupa non poco Mario. Adelaide scopre che Umberto ha rivelato tutti i dettagli sulla truffa Hofer a Marta, anche quelli che riguardano i ricatti fatti a Matteo Portelli per spingerlo ad aiutarlo. Mentre Irene Cipriani prova a riavvicinarsi ad Alfredo, Odile interrompe il clima brutale che si è creato tra i Guarnieri, annunciando la vittoria di un prestigioso premio per la Galleria Moda Milano. Scopri le Anticipazioni Complete della puntata de Il Paradiso delle Signore 9 del 4 novembre 2024.

Puntata in onda Martedì 5 novembre 2024

Marta è furiosa per non essere stata messa a conoscenza delle azioni terribile di Umberto e vuole un confronto con Adelaide. Mentre Irene prepara una festa a sorpresa per il compleanno di Alfredo con la speranza di riconquistarlo, Marcello mette al correte Salvatore e Rosa del terribile tradimento del fratellastro Matteo. Portelli teme di aver perso per sempre la fiducia del fratello, così come Umberto quello della figlia. Non sapendo cosa fare, Matteo vola a Parigi per incontrare Maria, sfogarsi e raccontarle cosa è successo. Scopri le Anticipazioni Complete della puntata de Il Paradiso delle Signore 9 del 5 novembre 2024.

Puntata in onda Mercoledì 6 novembre 2024

Mentre la pettegola portinaia sta mettendo a dura prova Roberto e Mario, Enrico si accorge che qualcosa non va in Marta e cerca di aiutarla. All’oscuro della festa a sorpresa che sta organizzando Irene, Alfredo cerca qualcuno con cui condividere il suo compleanno, mentre Odile si offre di aiutare Matteo ma lui preferisce starle lontano. Marta, invece, ha preso una decisione molto importante da proporre alla sua famiglia. Scopri le Anticipazioni Complete della puntata de Il Paradiso delle Signore 9 del 6 novembre 2024.

Puntata in onda Giovedì 7 novembre 2024

Certo di poterla aiutare a risolvere i suoi problemi, Enrico continua a stare molto vicino a Marta e tra i due nasce una bella confidenza. Mentre Irene vuole stupire Alfredo con una seconda sorpresa, Elvira ha sempre più chiaro il fatto che Clara sia ancora innamorata del magazziniere. Scontro, invece, tra Mario e Marcello dal momento che il memoriale su Umberto potrebbe mettere tutto il Paradiso in serio pericolo. Qualcosa di inaspettato, tuttavia, cambia le carte in tavola. Scopri le Anticipazioni Complete della puntata de Il Paradiso delle Signore 9 del 7 novembre 2024.

Puntata in onda Venerdì 8 novembre 2024

Marcello ha pubblicato il memoriale contro Umberto e Adelaide deve prendere le distanze dal Commendatore per appoggiare il suo compagno, mentre Roberto teme che le conseguenze saranno disastrose per l’intero Atelier. Irene consegna il regalo di compleanno ad Alfredo e i due si lasciando andare a dolci ricordi del passato. Mentre Mario confessa a Roberto di aver paura che la loro relazione sia scoperta, Jerome annuncia di essere in arrivo a Milano per Clara. Marta è risoluta, sta per abbandonare Villa Guarnieri e vuole chiudere totalmente i ponti con la sua famiglia. Scopri le Anticipazioni Complete della puntata de Il Paradiso delle Signore 9 dell’8 novembre 2024.