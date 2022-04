Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 29 aprile 2022, Ultima Puntata: Trionfa l'amore ma Adelaide vuole vendetta!

Anticipazioni TV

Vediamo le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore del 29 aprile 2022. Nelle Trame dell'Ultimo Episodio della Sesta Stagione della Soap in onda su Rai1, Salvatore e Anna si sposano. Gloria si costituisce e Marco e Stefania possono vivere il loro amore. Adelaide, furiosa, medita una tremenda vendetta contro Umberto.

Vediamo insieme le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore per l'Ultima Puntata della Sesta Stagione della Soap. Ecco cosa rivelano le Trame dell'episodio in onda il 29 aprile 2022 alle 15.55 su Rai1: è arrivato il giorno del matrimonio di Salvatore e Anna e tutti i dipendenti de Il Paradiso sono invitati alle nozze. Gloria scopre che Stefania ha rinunciato a Marco per proteggerla e in un estremo gesto d'amore nei confronti della figlia, prima invita il Di Sant'Erasmo a farsi di nuovo avanti con la Venere e poi si presenta in Commissariato per costituirsi. Marco raggiunge Stefania in chiesa e finalmente tra loro trionfa l'amore. Intanto Dante decide di restituire le quote del Paradiso ai Guarnieri. Il Romagnoli le rende ad Adelaide che è pronta a prendersi la sua vendetta su Umberto. Ludovica parte per la Grecia con Ferdinando proprio quando Marcello, pentito della sua decisione, corre da lei per riconquistare il suo cuore.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Salvatore e Anna finalmente sposi

La Sesta Stagione de Il Paradiso delle Signore si chiude con il matrimonio di Salvatore e Anna. Dopo mesi di trepidazione e di grandi cambiamenti, i due fidanzati convolano a nozze. Irene, la figlia della Imbriani, ha espresso il suo desiderio di trasferirsi a Milano e gli sposini sono felici di non dover lasciare la loro città e i loro amici. Per il grande evento sono arrivati in città molti volti noti, tra cui molti appartenenti alla famiglia di Salvo e Agnese. Le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore ci rivelano però che la grande assente sarà Gloria. La Moreau avrà infatti ben altro da risolvere.

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Gloria si costituisce

Le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore ci rivelano che Gloria scoprirà che sua figlia ha rinunciato a Marco e rifiutato la sua proposta di matrimonio, solo per salvarla. Stefania è sotto ricatto e Gemma l'aveva minacciata di denunciare sua madre se lei non avesse preso le distanze dal ragazzo di cui entrambe sono innamorate. La buona Colombo ha così deciso di sacrificarsi ma Gloria non intenderà lasciarla fare. Dopo aver consigliato al Di Sant'Erasmo una strategia per riconquistare la donna della sua vita, la capocommessa si presenterà in Commissariato per costituirsi. Il tutto senza che nessuno ne sappia niente. Quale sarà il suo destino e quale sarà la reazione di Ezio, dopo aver scoperto che la colpa di tutto questo è della sua figliastra?

Adelaide vuole vendetta ne Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 29 aprile 2022

Umberto ha lasciato Adelaide e ha deciso di seguire il suo cuore. La donna che vuole al suo fianco è Flora e la sua amata cognata dovrà farsene una ragione. La Contessa ha ben compreso che Umberto ha fatto la sua scelta e che per portarla avanti, è disposto a lasciare Villa Guarnieri, ma non intende certo lasciare che le cose le sfuggano così tanto di mano. Dopo i numerosi tradimenti di suo cognato, ora non ha alcuna intenzione di fargliela passare liscia. Le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore ci rivelano che escogiterà una tremenda vendetta, per piegare una volta per tutte il Commendatore. E lo farà dopo che Dante, ignaro di tutto, riconsegnerà a lei le quote de Il Paradiso a cui ha rinunciato per amore di Beatrice.

Trame e Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore: Ludovica parte con Ferdinando. Marcello disperato

Marcello ha deciso di lasciare Ludovica, convinto di non essere l'uomo giusto per lei. La Contessina ha così accettato di partire per la Grecia con Ferdinando. Il Torrebruna le ha proposto di distrarsi insieme a lui tra le verdi coste del Mediterraneo, così da dimenticare tutti i loro problemi. Le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore ci rivelano però che il Barbieri cambierà idea. Scoperto di non poter fare a meno della Brancia e di volerle stare accanto qualunque cosa succeda, il barista cercherà di raggiungere la sua amata prima che parta. Purtroppo sarà una corsa a vuoto. Ludovica sarà già salpata verso altre spiagge.

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali de Il Paradiso delle Signore dal 25 al 29 aprile 2022.

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 15.55 su Rai1.