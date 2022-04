Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 27 aprile 2022: Umberto lascia Adelaide e corre a riprendersi Flora!

Anticipazioni TV

Vediamo cosa rivelano le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore del 27 aprile 2022. Nelle Trame dell'episodio della Soap in onda su Rai1, Umberto prende una decisione sconvolgente. Il Guarnieri lascia Adelaide e corre a fermare Flora. È lei che ama!

Scopriamo insieme le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore per la puntata del 27 aprile 2022. Ecco cosa rivelano le Trame dell'episodio in onda alle 15.55 su Rai1: il ricatto di Gemma fa tremare Stefania. La ragazza è ormai certa che l'unica soluzione ai suoi problemi sia la rinuncia a Marco. Ma sarà davvero così? Intanto Umberto, capito di amare Flora e di volere lei al suo fianco, decide di lasciare Adelaide e di correre a fermare la stilista, prima che parta per l'America. Vittorio invece capisce che Beatrice soffre per la lontananza da Dante e si ingegna per trovare un modo per aiutare la cognata. Marcello lascia Ludovica e Ferdinando corre a consolarla.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Stefania decisa a lasciare Marco

Stefania è sotto ricatto. Gemma è stata molto chiara: se lei non si allontanerà da Marco, lei spiffererà tutto su Gloria. La situazione è molto tesa e preoccupante e le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore ci rivelano che la Colombo si renderà conto che l'unica soluzione a tutti i suoi problemi, è quella di dimenticarsi del Di Sant'Erasmo. Ma qualcuno potrebbe non essere del suo stesso avviso e nonostante il grande rischio, potrebbe decidere diversamente per il futuro delle bella Venere e del nipote di Adelaide.

Umberto lascia Adelaide per Flora ne Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 27 aprile 2022

Flora ha deciso di lasciare Milano ed è pronta a partire per l'America, dove l'aspetta un nuovo lavoro. Con la sua decisione ha dato una sonora lezione ad Adelaide e ha lasciato Umberto con l'amaro in bocca. Le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore ci rivelano che in questa puntata della soap, il Guarnieri ci riserverà una grossa sorpresa. Dopo aver ceduto all'ultimatum della Contessa, il Commendatore lascerà Adelaide in tronco, sicuro di provare dei forti sentimenti per la Gentile-Ravasi. Umberto correrà a fermare Flora prima che lei possa lasciare l'Italia ma la sua corsa gli farà raggiungere il suo obiettivo?

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Marcello lascia Ludovica

Sono giorni che Marcello ragiona sul suo futuro con Ludovica. La sensazione di impotenza e la sua impossibilità di garantire alla Brancia il tenore di vita a cui la contessina è abituata, hanno spinto il giovane barista a prendere una decisione. Le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore ci rivelano che Marcello chiuderà definitivamente con Ludovica. La ragazza, disperata per questa scelta, sarà consolata da Ferdinando. Il Torrebruna avrà ora qualche speranza con lei? Intanto Vittorio capirà che Beatrice soffre per la mancanza di Dante. Il Conti sembrerà pensare a qualcosa per alleviare le sofferenze della sua amata cognata.

