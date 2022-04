Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore del 26 aprile 2022. Nelle Trame dell'episodio della Soap in onda su Rai1, Gemma ha ricattato Stefania e le ha promesso di denunciare Gloria se lei non si allontanerà da Marco. La Colombo ha le spalle al muro.

Vediamo le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore per la puntata del 26 aprile 2022. Ecco cosa rivelano le Trame dell'episodio in onda alle 15.55 su Rai1: Gemma vuole la sua vendetta e ha ricattato Stefania, minacciando di denunciare Gloria. La Colombo è molto spaventata e confessa a Irene quello che sta succedendo, rivelandole di essere pronta a lasciare Marco per salvare sua madre. Intanto il Di Sant'Erasmo, ignaro del giochetto perverso della sua ex fidanzata, è pronto a chiedere a Stefania di sposarlo. Flora saluta tutti i suoi colleghi ed è pronta a partire per gli Stati Uniti mentre Marcello decide di lasciare Ludovica. Beatrice, delusa da Dante, si sforza di allontanarsi da lui ma il Romagnoli ha in serbo delle sorprese. Prima confessa a Fiorenza di aver rinunciato a tutto per amore poi si scusa davanti a tutto lo staff del grande magazzino.

Stefania sotto ricatto ne Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 26 aprile 2022

Vendetta! Gemma è alla riscossa per prendersi la sua rivincita contro Stefania. La ragazza ha scoperto che la sua sorellastra è la causa della fine della sua relazione con Marco. Tra lei e il Di Sant'Erasmo c'è del tenero e questo ha portato il contessino a rompere il fidanzamento con lei. La Zanatta non intende dimenticare il torto subito e ha ricattato la figlia di Ezio, minacciandola di denunciare Gloria se lei non si allontanerà dall'uomo che entrambe amano. Le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore ci rivelano che Stefania, dopo aver confessato a Irene di essere in grande difficoltà, deciderà di allontanarsi da Marco per salvare sua madre. Sarà una decisione necessaria e sofferta ma chissà se la Cipriani riuscirà a tenere per sé questo segreto o se, per amore della sua amica, non correrà a informare la Moreau di quanto sta succedendo a sua figlia.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Flora dice addio al Paradiso mentre Marcello...

Stefania è pronta a lasciare Marco mentre lui è più che mai deciso a continuare la sua relazione con lei e viverla alla luce del sole. Le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore ci rivelano che il Di Sant'Erasmo vorrà consegnarle un anello di fidanzamento, per sancire la loro unione. Invece Flora si è presa la sua rivincita su Adelaide, comunicando a lei e a Umberto, di aver accettato un nuovo lavoro negli Stati Uniti. La Gentile-Ravasi è ormai pronta a partire. Le Anticipazioni ci dicono che la stilista dirà addio a tutti i suoi colleghi. Intanto Marcello, sempre più schiacciato dall'idea di non poter aiutare Ludovica, sarà sul punto di lasciare la contessina e di farsi da parte. Per il Barbieri sembra arrivato il momento di lasciare che la Brancia si faccia aiutare dall'avvenente e ricco Torrebruna, l'unico in grado di sostenerla in questo momento.

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Dante chiede scusa a tutto lo staff de Il Paradiso

Beatrice è stata dimessa dall'ospedale e tutti hanno potuto tirare un sospiro di sollievo. Le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore ci rivelano che, una volta tornata a casa, la Conti cercherà in ogni modo di stare lontana da Dante. La donna è molto delusa dal suo tradimento ma non sa che il Romagnoli ha in serbo delle grosse sorprese per lei e per tutti. Dopo aver scioccato Vittorio, rinunciando a tutto per amore, l'imprenditore rivelerà a Fiorenza di aver deciso di lasciare perdere tutti i suoi piani, poi si presenterà davanti allo staff del Paradiso e chiederà perdono per quello che ha fatto. Beatrice riuscirà a riaccoglierlo nella sua vita?

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali de Il Paradiso delle Signore dal 25 al 29 aprile 2022.

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 15.55 su Rai1.