Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 27 marzo 2025: Adelaide è tornata ma ora deve prendere una difficile decisione

Vediamo cosa accadrà nella puntata de Il Paradiso delle Signore in onda il 27 marzo 2025 su Rai1. Nell'episodio della Soap, Adelaide è a casa ma dopo ulteriori visite dovrà prendere una decisione molto importante. Intanto Burgio verrà chiamato dai suoi superiori... e saranno guai seri!

Adelaide è finalmente a casa ma i problemi non sono finiti. Nella puntata de Il Paradiso delle Signore in onda il 27 marzo 2025, alle ore 16.00 su Rai1, il ritorno della Contessa ha rincuorato tutti, Odile e Marcello in primis. Barbieri ha potuto riabbracciare la sua amata, che dovrà però sottoporsi ad altri importanti accertamenti. Dopo che Marta avrà raccontato a tutti i suoi famigliari della vera identità di Enrico, la nobile si lascerà visitare da lui e la diagnosi lascerà pochi dubbi. La Di Sant’Erasmo dovrà prendere una decisione molto importante e difficile. Intanto Botteri tornerà da Londra con tante nuove idee per la testa e porterà una ventata di freschezza al Paradiso, pronto alla rivincita. Salvo invece continuerà a lavorare con Alfredo per la sorpresa a Elvira mentre Mimmo stupirà Agata con alcune sue considerazioni sulla manifestazione. Il ragazzo si troverà nei guai e dovrà però recarsi subito al Comando. I suoi superiori avranno bisogno di parlargli.

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 27 marzo 2025: Adelaide è a casa ma i guai non sono finiti

Odile e Marcello hanno unito le forze e sono riusciti a portare a termine il loro piano. Adelaide ha letto l’appello e ha deciso di tornare a casa. La Contessa sarà molto grata a sua figlia per quello che ha fatto ed è dispiaciuta che tutti si siano preoccupati per lei. Sarà anche felice di riabbracciare Marcello a cui dovrà delle spiegazioni ma prima è necessario che si sottoponga ad altri controlli. Marta chiederà a Enrico di visitarla e dovrà anche rivelare a tutti i famigliari la vera identità dell'uomo. Il medico farà la sua diagnosi e darà la sua opinione sul caso: la Di Sant’Erasmo dovrà prendere una decisione molto difficile e la vedremo ragionare a fondo su una questione che dividerà di nuovo i suoi cari.

Il Paradiso delle Signore: Botteri pronto alla sua rivincita

Botteri tornerà a Milano da Londra, dove ha trovato ispirazione. Lo stilista rientrerà al Paradiso carico di idee e di passione. Vorrà subito mettersi all’opera e prendersi la sua rivincita e stavolta darà una bella lezione a Giulia e alla GMM. Salvo invece continuerà a realizzare la culla desiderata da Elvira. A dargli una mano ci sarà Alfredo e i due spereranno che la sorpresa alla Venere riesca alla grande. La Gallo vedrà realizzato il suo sogno di cullare suo figlio in un lettino come il suo.

Mimmo Burgio sarà cacciato dall’Arma? Ecco cosa succederà nella puntata de Il Paradiso delle Signore

Mimmo è nei guai. Alla manifestazione studentesca, il ragazzo ha avuto un comportamento che ha fatto infuriare i superiori, che purtroppo non avranno alcuna intenzione di chiudere un occhio. Burgio riceverà da loro una convocazione e capirà subito di essersi messo nei pasticci, senza volerlo. L’unica cosa che lo farà sorridere sarà il fatto che Agata gli dimostrerà un certo interesse quando il giovane parlerà con lei, a cuore aperto, delle sue opinioni sulla rivendicazione. La Venere sarà d’accordo con lui e potrebbe cominciare a vederlo con occhi diversi.

