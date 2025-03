Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 25 marzo 2025: Marcello e Odile alla riscossa ma solo Rosa li può aiutare!

Anticipazioni TV

Vediamo insieme cosa succederà nella puntata de Il Paradiso delle Signore in onda il 25 marzo 2025 su Rai1. Nell'episodio della Soap, Marcello sosterrà l'idea di Odile e la contessina chiederà a Rosa di scrivere l'annuncio sul giornale per contattare sua madre. Riusciranno a riportare Adelaide a casa?

L’idea di Odile per contattare Adelaide non è piaciuta ai Di Sant’Erasmo ma a Marcello sì. Nella puntata de Il Paradiso delle Signore in onda il 25 marzo 2025, alle ore 16.00 su Rai1, Barbieri sosterrà la contessina e sarà più che mai d’accordo a pubblicare un appello per convincere la nobildonna a tornare a casa. Odile pregherà Rosa di scrivere lei il messaggio e la Camilli accetterà di darle una mano. Marcello gliene sarà molto grato. Elvira esprimerà il desiderio che suo figlio abbia una culla bella e confortevole come quella che aveva lei da bambina. Salvo vorrà realizzare questo suo desiderio e con la complicità di Alfredo organizzerà per lei una sorpresa. Dopo il duro lavoro fatto in questi ultimi mesi, Concetta comincerà a sentirsi affaticata; le Veneri, compresa Rita, si adopereranno per darle una mano. Mimmo sarà chiamato a fare il servizio d’ordine alla manifestazione degli studenti per la libertà di stampa. Questo evento gli cambierà la vita…

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 25 marzo 2025: Marcello e Odile alla riscossa

Odile vuole trovare Adelaide a ogni costo e ha avuto un’idea per poterla contattare. La ragazza vuole inviare un messaggio a sua madre e convincerla a tornare a casa dalla sua famiglia, che saprà starle vicino in questo momento buio. La giovane ha proposto di scrivere un annuncio sul giornale di Tancredi, certa che la contessa lo leggerà. La sua proposta è stata però bocciata dalla sua famiglia; tutti hanno paura che si scateni uno scandalo su di loro e che la nobildonna non si faccia neanche più sentire. Il piano di Odile è invece piaciuto a Marcello. Barbieri sosterrà Odile e la pregherà di procedere. Ma avranno bisogno di qualcuno che sappia usare molto bene la penna.

Il Paradiso delle Signore: Rosa aiuta Odile e Marcello

Odile non vuole creare scandalo; sa che se dovesse succedere, perderebbe per sempre sua madre. La ragazza si rivolgerà a Rosa, l’unica in grado di trovare le parole giuste e la forma giusta per scrivere un annuncio che venga capito solo dal diretto interessato. La Camilli accetterà di dare una mano alla sua amica e Barbieri gliene sarà grato. I due ragazzi non riusciranno ancora a trovare il momento giusto per capire cosa sia successo tra loro e se qualcosa sia cambiato dopo il loro inaspettato bacio.

Il grande sogno di Elvira potrebbe realizzarsi, ecco cosa succederà nella puntata de Il Paradiso delle Signore

Elvira esprimerà a Salvo un suo pensiero anzi un suo desiderio. La ragazza rivelerà al marito di volere che il loro figlio abbia una culla bella come la sua. Salvatore non se lo lascerà ripetere due volte e chiederà subito una mano ad Alfredo per costruirne una. Vorrà stupire la sua adorata mogliettina e sicuramente ci riuscirà. Intanto Concetta comincerà a mostrare segni di affaticamento. Dopo quanto successo e dopo tutto il lavoro fatto per modificare l’abito di punta, per evitare che si gridasse al plagio, la Puglisi sarà molto stanca. Le Veneri, compresa Rita, saranno pronte a darle una mano. Mimmo verrà invece chiamato a presidiare la manifestazione degli studenti per la libertà di stampa. Attenzione a quello che farà Burgio… questo evento gli cambierà la vita e non proprio in meglio.

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 16:00 su Rai1.