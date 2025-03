Il Paradiso delle Signore Anticipazioni dal 24 al 28 marzo 2025: Adelaide torna a Milano e prende una decisione importante

Anticipazioni TV

Lunedì 24 marzo 2025

La nuova collezione del Paradiso viene esposta in vetrina ma non riscuote il successo sperato. Delia, tuttavia, ha un’idea che potrebbe incuriosire i clienti. Nel frattempo, Marta non riesce a perdonare Enrico per averle tenuto nascosta la Mattia di Adelaide: il rapporto è rovinato per sempre? Rosa, invece, si confida con Elvira e ammette di essere a disagio nel dover vivere con Marcello dopo il loro bacio. Odile, grazie all’aiuto di Matteo, ha forse capito come rintracciare la madre ma i suoi familiari sono contrari all’idea.

Martedì 25 marzo 2025

Marcello si dice d’accordo con l’idea di Odile di pubblicare un appello, affinché Adelaide si convinca a tornare a Milano. Elvira e Salvo, invece, sono alle prese con i preparativi per la nascita del bebè e lei vorrebbe una culla come era la sua per il bambino, mentre Salvo la sorprende con l’aiuto di Alfredo. Ma sarà la sorpresa che si aspetta? Concetta è molto provata dalla stanchezza e le altre Veneri corrono in suo soccorso, mentre Mimmo ha un nuovo incarico ovvero presenziare durante la manifestazione degli studenti per la libertà di stampa. Nel frattempo, Rosa accetta di aiutare Odile scrivendo un articolo rivolto ad Adelaide, ricevendo poi la gratitudine di Marcello.

Mercoledì 26 marzo 2025

Mentre Tancredi si offre di pubblicare sul suo giornale l’appello per Adelaide, Marcello inizia a dimenticare il bacio con Rosa nella prospettiva di poter rivedere presto la sua fidanzata. Umberto, invece, è molto stupito dalla collaborazione tra Odile e Rosa, che hanno creato un articolo perfetto, ma ora resta da scoprire se sarà abbastanza per convincere la contessa a uscire allo scoperto. Auretta Grimaldi si presenta al Paradiso e Irene non riesce a contenersi, dicendo qualcosa di troppo sul vestito copiato da Galleria Milano Moda. Rita inizia a pentirsi amaramente per il suo tradimento e si mette in difensiva quando le altre Veneri iniziano ad interessarsi dalla sua storia. Nel frattempo, Mimmo rischia di essere richiamato dai suoi superiori per non essersi comportato come dovuto durante la manifestazione. Colpo di scena: Odile vede una figura familiare fuori Galleria Milano Moda, che sia sua madre?

Giovedì 27 marzo 2025

Adelaide è tornata a vivere a Villa Guarnieri, circondata dalla sua famiglia e da Marcello. Anche Botteri torna a Milano dopo un viaggio a Londra, ed è pronto a prendersi la sua rivincita. Nel frattempo, Mimmo si sfoga con Agata e le racconta quello che è successo alla manifestazione, colpendo molto positivamente la ragazza. Adelaide, invece, si fa visitare da Enrico dopo aver scoperto che ha una storia d’amore con Marta. Ecco che, tuttavia, improvvisamente c’è una nuova questione urgente della quale discutere.

Venerdì 28 marzo 2025

Mentre Mimmo affronta i suoi superiori, Adelaide vuole che Marcello e Rosa chiariscano la situazione in sospeso. Questo, tuttavia, spinge Rosa verso un cambiamento inatteso. Nel frattempo, Botteri presenta una nuova collezione primaverile al Paradiso, lasciando stupite le Veneri, ma Tancredi non vuole mollare l’osso e costringe Rita a compiere un nuovo tradimento. Umberto, invece, vuole convincere Adelaide a sottoporsi all’intervento e così la contessa ha ancora più dubbi: non le resta che chiedere più informazioni a Enrico.

