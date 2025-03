Anticipazioni TV

Scopriamo cosa succederà nella puntata de Il Paradiso delle Signore in onda il 26 marzo 2025 su Rai1. Nell'episodio della Soap, il comportamento di Mimmo alla manifestazione studentesca gli causerà dei guai con i suoi superiori mentre Odile, a tarda sera, scorgerà una figura femminile in lontananza. Sarà la Contessa?

La puntata de Il Paradiso delle Signore in onda il 26 marzo 2025, alle ore 16.00 su Rai1, sarà ricca di colpi di scena e situazioni imprevedibili, a partire da quello che accadrà a Mimmo. Alla manifestazione studentesca, Burgio non si comporterà nel modo sperato dai suoi superiori e questo gli causerà un mare di guai. Intanto Irene si lascerà scappare un commento in più sul plagio della GMM con Auretta Grimaldi mentre Umberto sarà molto fiero del lavoro che hanno fatto Odile e Rosa, che hanno scritto l’annuncio in modo che nessuno potesse pensare alla Contessa. Marcello sarà invece in attesa di notizie da parte della sua amata e sembrerà talmente tanto concentrato su di lei da dimenticare il bacio con Rosa. Odile, uscita dalla Galleria a tarda sera, scorgerà in lontananza una figura femminile. Sarà la nostra Adelaide?

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 26 marzo 2025: Mimmo si mette nei guai

Mimmo sta per affrontare un momento molto particolare sia nella sua vita privata che in quella professionale. Alla manifestazione studentesca a cui è stato assegnato, Burgio si comporterà in un modo che non piacerà per nulla ai suoi superiori. Questo provocherà gravissime conseguenze e potrebbe persino mettere a rischio la sua appartenenza all’Arma. Una nota positiva però ci sarà. Sì perché, vedendo in prima persona le rivendicazioni dei ragazzi, Mimmo comincerà a farsi un’idea molto chiara, che incontrerà il favore di Agata. Intanto sul giornale di Tancredi uscirà l’appello di Odile alla Contessa.

Il Paradiso delle Signore: Adelaide tornerà a casa?

Marcello e Odile hanno chiesto aiuto a Rosa e la Camilli, con la sua abilità, è riuscita a scrivere un appello diretto alla Contessa senza fare alcun riferimento chiaro ed esplicito a lei. Il lavoro della Venere è stato superbo e ha accontentato tutti. Ora non resterà che aspettare e sperare che Adelaide si convinca a tornare a casa. Umberto sarà molto fiero del lavoro di Odile e Rosa e pure Marcello sarà molto contento del risultato ma sarà talmente teso da non riuscire a pensare ad altro che alla sua innamorata e da dimenticare il bacio con Rosa, che sembrerà non turbarlo più. Ma i due ragazzi dovranno presto chiarirsi.

Al Paradiso arriverà Auretta Grimaldi, curiosa di conoscere anche il grande magazzino di Roberto e Marcello. Ad accoglierla ci penserà Irene che però si lascerà scappare un commento di troppo sul plagio della GMM e farà scattare la curiosità nella scaltra giornalista. In Rita aumenterà il senso di colpa. La ragazza si dimostrerà sempre più evasiva nei confronti delle ragazze quando queste le chiederanno di parlare del suo passato. Alla fine della puntata vedremo Odile uscire dalla Galleria in tarda serata; la ragazza scorgerà, in lontananza, una figura femminile. Sarà Adelaide?

Scopriamo insieme le Anticipazioni Settimanali de Il Paradiso delle Signore dal 24 al 28 marzo 2025.

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 16:00 su Rai1.