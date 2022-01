Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 25 gennaio 2022: Agnese contro Tina e Vittorio!

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore per la puntata del 25 gennaio 2022. Nelle Trame dell'episodio in onda su Rai 1, Agnese cerca in ogni modo di ostacolare la relazione tra Tina e Vittorio.

Scopriamo le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore per la puntata del 25 gennaio 2022. Ecco le Trame dell'episodio in onda alle 15.55 su Rai 1: Stefania è impegnata nella stesura dell'articolo di copertina de Il Paradiso Market e pensa di intervistare Gemma, in veste di nuova amazzone del Circolo. Intanto Agnese, ormai convinta che sua figlia si sia innamorata, cerca di ostacolare la relazione tra Tina e Vittorio, nonostante Armando le consigli di non intromettersi. Dante invece si farà sempre più vicino a Beatrice. I due avranno modo di passare del tempo insieme, tanto che il Romagnoli si lascerà andare ad alcune scottanti confidenze personali.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Stefania vuole intervistare Gemma

Stefania ha un compito molto importante da svolgere: scrivere un buon articolo per la copertina de Il Paradiso Market. Dopo la strigliata ricevuta da Marco, deluso dalla bozza della sua prima intervista, la Colombo vuole fare bella figura con il suo capo. Le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore ci rivelano che la ragazza avrà una brillante idea. Proporrà di intervistare Gemma, diventata la nuova amazzone del Circolo. La Zanatta accetterà di farsi intervistare ma soprattutto tutto questo non finirà per creare ulteriori gelosie da parte della figlia di Veronica verso la sua futura sorella, fin troppo vicina al suo innamorato?

Agnese contro Vittorio e Tina ne Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 25 gennaio 2022

Vittorio e Tina si sono lasciati andare a un momento di intimità, interrotti all'improvviso da uno sconvolto Roberto. È ormai chiaro che tra i due ci sia del tenero. Anche Agnese si è accorta dello strano rapporto che si è instaurato tra sua figlia e il dottor Conti. Le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore ci rivelano che la sarta non sarà per nulla contenta della vicinanza tra Tina e Vittorio. Spaventata che la sua bambina si lasci coinvolgere in una relazione impossibile – ricordiamo che entrambi sono sposati – deciderà di intromettersi tra i due. Armando cercherà di farla ragione e la inviterà a non mettersi in mezzo. L'Amato non vorrà neanche ascoltarlo!

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Dante e Beatrice sempre più vicini

Al Paradiso delle Signore si lavora per soddisfare le richieste degli esigenti clienti americani. Vittorio ha dovuto cedere e ha accettato la proposta di Dante, pronto ad aiutare il grande magazzino. A capo del progetto e alla stesura del nuovo contratto, vengono chiamati Umberto e Beatrice. Tra il Romagnoli e la vedova Conti inizierà uno strano e ambiguo rapporto. Le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore ci rivelano che i due saranno sempre più vicini. Il tempo trascorso uno a fianco all'altro, addirittura spingerà il Romagnoli a fare delle scottanti e personalissime confidenze alla cognata di Vittorio. Che tra i due cominci una tormentata e ostacolata storia d'amore?

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 15.55 su Rai1.