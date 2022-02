Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 25 febbraio 2022: Dante ricatta Umberto. La guerra comincia!

Anticipazioni TV

Vediamo le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore del 25 febbraio 2022. Nelle Trame dell'episodio della Soap in onda su Rai1, Dante mette alle strette Umberto. La guerra è appena cominciata.

Vediamo cosa rivelano le Trame e le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore per la puntata del 25 febbraio 2022. Ecco cosa succederà nell'episodio in onda alle 15.55 su Rai1: Adelaide supererà brillantemente l'interrogatorio e il caso Ravasi potrebbe essere presto chiuso. Dante non sarà però così contento e passerà all'attacco contro Umberto. Il Romagnoli rivelerà al Guarnieri di avere un asso nella manica e di essere pronto a usarlo contro di lui, quando meno se lo aspetta. Intanto Vittorio scoprirà che Beatrice ha passato la notte insieme a Dante e andrà su tutte le furie. Anna deciderà di portare Irene a Milano e l'arrivo della piccola in città scatenerà l'istinto materno in Tina. Ezio confesserà invece a Gloria che a scriverle la lettera minatoria è stata Gemma non Veronica.

Dante ricatta Umberto ne Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 25 febbraio 2022

Dante e Fiorenza hanno incastrato Umberto. Sono riusciti a mettere le mani sulla preziosa lettera di Flora e ora sanno perfettamente come siano coinvolti i Guarnieri nella morte di Ravasi. I cugini hanno un asso nella manica e sono pronti a utilizzarlo. Le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore ci rivelano che Dante, scoperto che l'interrogatorio di Adelaide sembra essere andato bene e che il caso Ravasi sarà presto chiuso, rivelerà a Umberto di aver scoperto la verità sulla morte di Achille. Il Romagnoli comincerà a ricattare il Commendatore e gli confesserà di essere pronto a tutto per prendersi la sua vendetta.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Vittorio scopre Beatrice e Dante

Beatrice e Dante hanno passato la notte insieme. Il Romagnoli sembra aver messo le basi per una vendetta con i fiocchi ed è pronto a mettere ko sia Umberto che Vittorio. Vittima innocente di questo subdolo gioco di potere, è Beatrice. La Conti ha ceduto al fascino e al corteggiamento dell'italo-americano e gli ha rivelato di essere molto felice della sua presenza a Milano. Le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore ci rivelano che Vittorio scoprirà della serata passata insieme tra la sua adorata cognata e il suo nemico. Li troverà infatti davanti al grande magazzino, la mattina molto presto e capirà tutto.

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Anna pronta a portare Irene a Milano

Le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore ci rivelano che Anna comincerà ad abituarsi all'idea di raccontare tutta la verità su Irene a Salvo. La Imbriani, dopo la richiesta di matrimonio dell'Amato, ha deciso di giocarsi il tutto e per tutto e ha portato sua figlia a Milano per farle conoscere i suoi amici. Vedendo la piccola entusiasta, Anna deciderà di trasferirsi con lei in città e di affrontare tutti i demoni del suo passato. L'arrivo della piccola Irene, sveglierà qualcosa in Tina. La cantante comincerà ad avere grande desiderio di maternità. Ezio invece rivelerà a Gloria che a scriverle la lettera minatoria non è stata Veronica ma Gemma. La Moreau ne sembrerà soddisfatta.

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 15.55 su Rai1.