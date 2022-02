Il Paradiso delle Signore Anticipazioni dal 21 al 25 febbraio 2022: Adelaide torna a Milano. Dante mette in atto il suo piano

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore per la settimana dal 21 al 25 febbraio 2022. Ecco le Trame della Soap.

Vediamo le anticipazioni delle puntate de Il Paradiso delle Signore 6 in onda dal 21 al 25 febbraio 2022 su Rai1 a partire dalle 15.55. Scopriamo cosa succede, il riassunto e le trame degli episodi della sesta stagione della soap in onda questa settimana:

Il Paradiso delle Signore, Trame dal 21 al 25 febbraio 2022

Puntata in onda Lunedì 21 febbraio 2022

Sandro è sicuro di aver fatto colpo su Tina con la canzone che, a sorpresa, le ha fatto ascoltare. Dopo la confessione di Gemma, che scagiona Veronica, in casa Colombo si respira un'aria più serena. Prosegue il piano di Fiorenza e Dante, il quale continua a fare la corte a Beatrice, ignara delle sue manovre. Al Paradiso Vittorio affida a Stefania un compito importante: scrivere un articolo sulla nuova Legge per le Donne. Tina ammette che il brano di Sandro l'ha emozionata e lui vuole farglielo cantare, senza cedere i diritti a Brivio.

Puntata in onda Martedì 22 febbraio 2022

Sandro chiede a Tina di incidere la sua canzone. Agnese, tornata a Milano, rivela ai figli che Rocco ha un'altra fidanzata: resta solo da spiegarlo a Maria che continua a cucire il suo abito da sposa. Al Paradiso le Veneri parlano della Legge appena approvata che muta radicalmente la condizione femminile sulla quale Stefania ha scritto un articolo. Vittorio intuisce che tra Dante e Beatrice c'è del tenero e non la prende affatto bene. Fiorenza, intanto, suggerisce a Flavia di coinvolgere anche la figlia Ludovica nel loro affare, così sarà più vicina a Torrebruna.

Puntata in onda Mercoledì 23 febbraio 2022

Finalmente Adelaide torna alla villa e Umberto chiede a Flora di dimenticare quello che c'è stato tra loro. Maria riceve un telegramma rassicurante da Rocco, ma Agnese ha forti dubbi sulla sincerità del nipote. Irene apprende per caso la verità su Rocco e non sa se rivelarla a Maria. Gemma sente Marco fare un complimento a Stefania per l'articolo che ha scritto riguardo la Legge sulle Donne e si ingelosisce. Quell'articolo suggerisce a Vittorio un'idea per la copertina del nuovo numero del Paradiso Market. Tina accetta di interpretare il brano di Sandro e lui è al settimo cielo. Adelaide si prepara a presentarsi davanti al magistrato.

Puntata in onda Giovedì 24 febbraio 2022

Mentre Adelaide si prepara all'interrogatorio con il magistrato, Anna porta per la prima volta la figlia al Paradiso. Dopo Irene, anche Stefania e le altre Veneri scoprono del tradimento di Rocco e ora si trovano in grande difficoltà con Maria. Intanto Ludovica riceve un'offerta lavorativa da Torrebruna, ma prima di accettare chiede a Marcello la sua opinione. Beatrice sembra cedere alle numerose lusinghe di Dante e così, per ringraziarlo dell'ennesimo favore, va a trovarlo al Circolo.

Puntata in onda Venerdì 25 febbraio 2022

L'interrogatorio di Adelaide ha esito positivo e sembra che il caso Ravasi verrà finalmente archiviato. Nel frattempo, Dante e Beatrice hanno trascorso la notte insieme e vengono sorpresi da Vittorio a salutarsi di fronte al grande magazzino: il Conti è livido di gelosia! Mentre Anna sembra decisa a trasferirsi a Milano con la piccola Irene, Tina - dopo aver passato del tempo con la bambina - si ritrova a pensare sempre di più al desiderio di avere una famiglia tutta sua. Ezio rivela a Gloria che è stata Gemma a inviarle la lettera minatoria e non Veronica. Nel frattempo Dante esce allo scoperto con Umberto e lo minaccia: ha le prove per incastrarlo con la verità su Ravasi.

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 15.55 su Rai1.