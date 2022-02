Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 24 febbraio 2022: Beatrice e Dante passano la notte insieme

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore per la puntata del 24 febbraio 2022. Ecco cosa succederà nell'episodio in onda alle 15.55 su Rai1: Adelaide si prepara all'interrogatorio. Dovrà mostrare tutta la sua determinazione per non finire nei guai. Anna porta la piccola Irene a Milano e le fa conoscere il suo mondo mentre Stefania scopre che Rocco ha tradito Maria. Lei e le Veneri non sanno cosa fare con la loro amica. Beatrice cede davanti al corteggiamento di Dante e fa un passo in avanti con lui. Le si ritorcerà contro? Ferdinando sconvolge Ludovica con una proposta di lavoro. La ragazza, prima di accettare, vuole parlarne con Marcello.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Adelaide sotto torchio

Adelaide è tornata a casa e questo ha spinto Umberto ad allontanare Flora da lui e a chiederle di dimenticare la loro notte di passione. La Contessa, ignara di quanto è successo tra suo cognato e la Gentile-Ravasi, raccoglie tutto il suo coraggio e il suo sangue freddo, per affrontare al meglio l'interrogatorio con il giudice. Quello che l'aspetta è un giorno molto importante. Si salverà dall'accusa dell'omicidio di Achille? La testimonianza in suo favore, fatta da Flora, avrà sortito l'effetto sperato da Marco e Umberto? Lo scopriremo molto presto! Le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore ci rivelano che Anna invece deciderà di portare Irene al Paradiso, a conoscere i suoi amici. Per la Imbriani è un grande passo in avanti. Che sia pronta a sposare Salvo e a dirgli tutta la verità su sua figlia?

Beatrice cede alla passione con Dante ne Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 24 febbraio 2022

Le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore ci rivelano che i piani di Dante andranno a segno. Per tutto questo tempo il Romagnoli ha corteggiato Beatrice, con il chiaro intento di infastidire il Conti. Vittorio è geloso di sua cognata ma per il momento non sembra poter intervenire. Beatrice è invece sempre più attratta dall'italo-americano tanto da sbilanciarsi con lui e da confidargli di essergli molto grata. Per farlo, si presenterà al Circolo e i due passeranno la notte insieme. Intanto Stefania scoprirà che Rocco ha tradito Maria e, come le altre Veneri, non saprà come comportarsi con la sua amica.

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Ferdinando sconvolge Ludovica con una proposta

Fiorenza ha calcolato ogni mossa sua e di Dante. Per raggiungere il suo obiettivo ha spinto Flavia a convincere Ludovica ad accettare di entrare in affari con loro. A fare la mossa più intrigante con la Brancia, sarà però Ferdinando. Il Torrebruna, invaghitosi immediatamente di Ludovica, ha da subito messo in chiaro di volere la ragazza come sua socia. Le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore ci rivelano che, per raggiungere questo scopo, le proporrà un nuovo lavoro. La bella contessina, prima di accettare, vorrà parlarne con Marcello. È per lei importante avere il sostegno del compagno. Cosa le consiglierà il Barbieri?

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 15.55 su Rai1.