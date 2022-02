Anticipazioni TV

Vediamo cosa rivelano le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore per la puntata del 18 febbraio 2022. Ecco le Trame dell'episodio in onda alle 15.55 su Rai1: Gemma viene a sapere che sua madre ha annullato le nozze e sente di essere lei la vera responsabile di tutto. Per questo motivo, si decide a dire tutto a Ezio. Stefania si accorge che la sua sorellastra le sta nascondendo qualcosa di molto importante e comincia a essere molto preoccupata per lui. Fiorenza, messa al corrente da Dante della lettera di Umberto, si intrufola a Villa Guarnieri e si impossessa del documento, che prova la colpevolezza di Adelaide. Salvo invita Anna nella casa che ha comprato per loro e le chiede di sposarlo mentre Vittorio invita Tina a passare la serata al Paradiso ma non rivela alla ragazza che in realtà, ad attenderla ci sarà Sandro.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Gemma vuole salvare il matrimonio di sua madre

Veronica ha annullato la data del matrimonio con Ezio. Il rapporto tra la Zanatta e il suo compagno, è appeso a un filo. La donna è più che consapevole di aver tradito la fiducia del Colombo ma ha dovuto proteggere – a tutti i costi – Gemma dai suoi errori. Le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore ci rivelano che la Venere, saputo che il matrimonio è stato rimandato, si sentirà profondamente in colpa. Deciderà quindi di dire tutta la verità al suo patrigno mentre Stefania si accorgerà sempre di più che la sua futura sorellastra le sta nascondendo un segreto. Riuscirà a scoprirlo?

Dante e Fiorenza incastrano Umberto e Adelaide ne Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 18 febbraio 2022

Flora ha tradito Umberto. Senza volerlo, la ragazza ha rivelato a Dante che Umberto le ha scritto e consegnato una lettera, in cui le ha confidato la verità sull'omicidio di Achille e di come lui e Adelaide ne siano responsabili. Le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore ci rivelano che il Romagnoli correrà immediatamente a riferire il tutto a Fiorenza. I due escogiteranno un piano per mettere le mani sul documento. La Gramini – in un momento di distrazione del Guarnieri – si intrufolerà nella grande villa e si impossesserà dell'importante prova. E una volta che questa sarà nelle loro mani, i due saranno pronti a ricattare Umberto e Adelaide, prendendosi la loro rivincita.

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Una serata con sorpresa (amara) per Tina

Le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore ci rivelano che Vittorio rispetterà gli accordi con Sandro. Il Conti manterrà la promessa di aiutarlo a riconquistare Tina e organizzerà una serata a sorpresa per i due. Vittorio inviterà la cantante a passare una serata in sua compagnia al Paradiso ma invece che presentarsi lui, lascerà che sia il Recalcati a presentarsi da lei. Tina non accoglierà di certo con entusiasmo questa novità, sentendosi tradita dall'uomo che pensava di amare. Salvo invece mostrerà ad Anna la casa che ha comprato per loro. Nel farlo, il giovane le chiederà di sposarlo! La Imbriani accetterà o vorrà prima rivelargli la verità su sua figlia Irene?

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 15.55 su Rai1.