Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 2 dicembre 2024: Matteo salva la vita a Michelino e finisce in ospedale!

Vediamo insieme cosa succederà nella puntata de Il Paradiso delle Signore del 2 dicembre 2024. Nell'episodio della Soap in onda nel pomeriggio di Rai1, Matteo sarà trasportato d'urgenza in ospedale. Sarà in pericolo di vita?

La prima settimana di dicembre 2024 in compagnia de Il Paradiso delle Signore, si apre con un episodio particolarmente impegnativo. Nella puntata in onda su Rai1 il 2 dicembre 2024, alle ore 16.00, vedremo Matteo ricoverato in ospedale. Le Anticipazioni della Soap ci rivelano che Portelli è riuscito a salvare Michelino e impedirgli di essere investito mentre rincorreva la palla in mezzo alla strada. Il ragazzo, pronto a dire addio a tutti e in procinto di lasciare Milano, è finito sotto le ruote della macchina di Odile ed è stato trasportato in clinica. Marcello, che cercherà di dissimulare la sua preoccupazione, lo andrà a trovare in clinica e si informerà della sua salute con i medici. Intanto Odile si sentirà tremendamente in colpa per quanto successo e impiegherà diverso tempo prima di calmarsi. Alla Galleria Milano Moda si continuerà a parlare della collezione più economica proposta e saranno ancora tanti i dubbi sul realizzarla o meno. Elvira invece rivelerà alla nonna di essere incinta e le chiederà di darle una mano per dirlo ai genitori. Enrico, in un momento di grande complicità, rivelerà a Marta, nel dettaglio, tutta la sua storia e le confesserà il motivo per cui deve vivere sotto copertura.

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 2 dicembre 2024: Matteo finisce in ospedale

Matteo ha deciso di lasciare Milano per sempre ma prima che questo potesse accadere, è successo qualcosa che ha cambiato le carte in tavola. Portelli è riuscito a impedire che Michelino, il figlio di Mirella, finisse sotto le ruote di una macchina. Il bambino, all’inseguimento di una palla, ha rischiato di essere investito e Matteo, accortosi del pericolo, ha evitato il peggio. Non è riuscito però a sfuggire lui dall’impatto ed è stato travolto dall’auto di Odile. Il giovane verrà trasportato d’urgenza in ospedale e in tutti scatterà la paura che il giovane possa essersi fatto molto male.

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Marcello corre al capezzale di Matteo

Odile rimarrà sconvolta da quanto successo e si sentirà profondamente in colpa. La ragazza penserà di essere l’unica e sola responsabile di quanto accaduto. Marcello invece correrà da suo fratello, dimenticando la sua rabbia. Barbieri non riuscirà a nascondere la sua preoccupazione e una volta arrivato in ospedale, chiederà informazioni ai medici. Intanto alla Galleria Milano Moda, di cui Tancredi è diventato socio di maggioranza, si continuerà a discutere sul creare o non creare una collezione più economica per accontentare più clienti. Giulia Furlan non cederà e sarà più che mai contraria.

Il Paradiso delle Signore Trame e Anticipazioni: Elvira chiede aiuto a sua nonna

Elvira dirà a sua nonna di essere incinta. La ragazza pregherà la donna di darle una mano con i suoi genitori, a cui dovrà presto dire tutto e da cui spererà di avere la benedizione per sposare Salvo. Enrico ha rivelato a Marta tutta la verità e nella puntata de Il Paradiso delle Signore in onda il 2 dicembre 2024, le racconterà nei dettagli cosa è successo e perché ha dovuto lasciare la sua città e sua figlia per vivere in incognito. Come reagirà la Guarnieri a tutte queste confessioni?

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 16:00 su Rai1.