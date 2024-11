Il Paradiso delle Signore Anticipazioni Puntate dal 2 al 6 dicembre 2024: Matteo rischia di morire. Marcello è disperato!

Anticipazioni TV

Vediamo le Anticipazioni settimanali delle trame della nona stagione de Il Paradiso delle Signore, la soap in onda su Rai 1. Ecco cosa accadrà nelle puntate in onda dal 2 al 6 dicembre 2024.

Il Paradiso delle Signore riapre le sue porte e su Rai 1 approda la nuova stagione della soap che ha fatto appassionare milioni di italiani, con volti noti e new entry pronti a portare scompiglio nel Grande Magazzino milanese. Scopriamo insieme cosa rivelano le Trame delle puntate in onda dal 2 al 6 dicembre 2024, in onda dal lunedì al venerdì alle 16.00. Ecco le Anticipazioni episodio per episodio della Soap.

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni settimanali: cosa succederà da lunedì 2 a venerdì 6 dicembre 2024

Puntata in onda Lunedì 2 dicembre 2024

Matteo ha salvato Michelino e ha impedito al bambino di finire investito mentre rincorreva una palla in mezzo alla strada. Il ragazzo ha finito per essere travolto dalla macchina di Odile. La ragazza è ora in preda ai sensi di colpa e non si riesce a scusare per non aver evitato l’urto. Marcello è molto spaventato da quanto accaduto; Barbieri va a trovare il fratello in ospedale e parla con i dottori che lo hanno in cura. Intanto alla Galleria Milano Moda si discute ancora dell’idea di realizzare una collezione più economica. Questa idea continua a non ottenere il favore di tutti. Elvira rivela alla nonna di essere incinta e le chiede di aiutarla con i suoi genitori mentre Enrico rivela a Marta altri dettagli sulla sua vita e le confida il motivo per cui deve vivere sotto copertura. Scopri le Anticipazioni Complete della puntata de Il Paradiso delle Signore 9 del 2 dicembre 2024.

Puntata in onda Martedì 3 dicembre 2024

Alfredo guarda con dolore Clara e Jerome sempre più vicini mentre Odile, presa dai sensi di colpa, fa visita a Matteo in ospedale. Silvana, dopo essersi recata in clinica dal figlio, va a parlare con Concetta e le rivela che le condizioni di Portelli non sono fortunatamente gravi. Tra le due donne c’è un forte momento di commozione. Intanto Enrico e Marta capiscono di essere attratti l’uno dall’altra ma il magazziniere non può cedere e lasciarsi andare. Elvira e Salvatore rivelano ai Gallo della gravidanza della ragazza. Il padre di Elvira non la prende per nulla bene. Scopri le Anticipazioni Complete della puntata de Il Paradiso delle Signore 9 del 3 dicembre 2024.

Puntata in onda Mercoledì 4 dicembre 2024

Enrico, consapevole di avere una forte attrazione per Marta ma consapevole di non potersi lasciare andare, cerca di evitarla in ogni modo. La Guarnieri pensa e ripensa al suo rapporto con l’affascinante magazziniere-medico, che non riesce a togliersi dalla testa. Intanto la nonna di Elvira rivela alla nipote di avere un piano in mente per farla riconciliare con suo padre. Delia confessa di avere un’idea su come allestire la vetrina del Paradiso, in occasione della presentazione degli abiti della nuova collezione, che saranno protagonisti del servizio fotografico de Il Paradiso Market. Umberto e Tancredi invece devono decidere le successive strategie della Galleria Milano Moda. Concetta prega Marcello di perdonare suo figlio mentre Matteo è deciso a lasciare Milano una volta che si sarà completamente ripreso. Ma all’improvviso i suoi piani vanno all’aria. Portelli si aggrava. Scopri le Anticipazioni Complete della puntata de Il Paradiso delle Signore 9 del 4 dicembre 2024.

Puntata in onda Giovedì 5 dicembre 2024

Matteo deve essere operato alla milza e ha immediato bisogno di una trasfusione. Marcello decide di donargli il sangue. Delia ci rimane male perché la sua idea per allestire le vetrine, viene scartata. Roberto però la rassicura dicendole che la sua proposta è molto valida e che non sarà utilizzata solo ed esclusivamente per questa occasione. La nonna di Elvira, Geltrude, mette in atto il suo piano e organizza una cena al Circolo per parlare con Salvo, Elvira ma anche con i genitori della ragazza. La donna deve fare una rivelazione sconvolgente a tutti. Scopri le Anticipazioni Complete della puntata de Il Paradiso delle Signore 9 del 5 dicembre 2024.

Puntata in onda Venerdì 6 dicembre 2024

Il piano della nonna di Elvira purtroppo fallisce ed Elvira e Salvatore perdono le speranze. All’improvviso arriva però una telefonata da parte di Andrea Gallo, che ha preso una decisione. Alfredo non riesce più a trattenere la gelosia nei confronti di Clara mentre Roberto rivela a Marta – sempre più vicina a Enrico - il suo grande segreto. Le condizioni di Matteo restano instabili ma all’improvviso si risveglia e trova Marcello al suo capezzale. Scopri le Anticipazioni Complete della puntata de Il Paradiso delle Signore 9 del 6 dicembre 2024.

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 16:00 su Rai1.