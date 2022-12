Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 19 dicembre 2022: Ezio dice Sì a Gloria. Veronica non ha chance

Anticipazioni TV

Vediamo le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore per la puntata del 19 dicembre 2022. Le Trame dell'episodio della Soap di Rai1 ci dicono che Ezio confermerà a Veronica che accetterà i soldi di Gloria. Intanto Alfredo è preoccupato per Irene, che soffre per Stefania. Matilde invece scopre che Vittorio non porta la fede.

Tra Ezio e Gloria è scoccato un bacio e questa novità sembra aver dato a Teresio il coraggio necessario per cominciare la sua nuova avventura. Le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore ci rivelano che nella puntata della Soap, in onda il 19 dicembre 2022 alle ore 16.05, vedremo il Colombo informare Vittorio che a finanziare il suo progetto sarà Gloria. Il padre di Stefania dovrà confermare la sua scelta a Veronica e le dirà di non avere alcuna intenzione di rinunciare ai suoi sogni per la sua gelosia. Intanto la Moreau deciderà di tenere segreto quello che è successo con il suo ex e non si confiderà nemmeno con Armando. Al Paradiso sarà chiaro che Irene stia soffrendo per la partenza di Stefania e Alfredo sarà molto preoccupato. Matilde invece si accorgerà che Vittorio non porta più la fede al dito mentre Marcello sarà determinato a riprendersi Ludovica.

Ezio pronto a cominciare il suo progetto con Gloria: ecco cosa rivelano le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore del 19 dicembre 2022

Tra Ezio e Gloria è accaduto l’impensabile. I due si sono baciati. Ma questo momento di intimità non deve condizionare il loro futuro progetto, per cui Gloria ha deciso di aiutare l’ex marito, finanziando la sua nuova attività. Il Colombo è molto contento di essere riuscito a convincere la capocommessa a dargli una mano, nonostante Veronica sia contraria, e si affretta a informare Vittorio che le cose andranno nel verso giusto e che a prestargli il denaro necessario sarà la loro Moreau. Ma Ezio dovrà anche rivelare alla sua fidanzata di non aver cambiato idea e di aver deciso di accettare i soldi dalla sua ex moglie anche se lei deciderà di lasciarlo. La Zanatta sarà costretta a dirgli addio? Gemma invece si confida con Roberto e gli rivela i problemi della sua famiglia

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Alfredo preoccupato per Irene

Nella puntata de Il Paradiso delle Signore del 19 dicembre 2022 vedremo Ezio affrontare sì Veronica per la questione del prestito ma deciderà di non rivelarle – ovviamente – del bacio con Gloria. Anche la Moreau sceglierà di tacere e non si confiderà neanche con Armando, con cui di solito è sempre un libro aperto. Ma anche un’altra persona non riuscirà ad aprire il suo cuore e a far uscire tutto il suo dolore. Stiamo parlando di Irene. La Cipriani soffre moltissimo per l’addio di Stefania e Marco e nonostante non lo dica apertamente, è chiaro che stia molto triste. Alfredo è molto preoccupato e vorrebbe fare qualcosa per lei.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Matilde nota che Vittorio non ha più la fede

Vittorio ha passato alcuni giorni a Parigi in compagnia di Marta. La Guarnieri lo ha informato della sua decisione di chiedere l’annullamento del loro matrimonio. Il Conti è ancora molto scosso da questa novità ma anche per lui è una buona idea. Per questo ha deciso di togliersi la fede. Matilde si accorgerà di questo dettaglio e non potrà che esserne felice. Per lei e Vittorio potrebbe esserci un futuro radioso. Intanto Marcello ha rivisto Ludovica ed è ora ancora più convinto di volerla riconquistare.

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 16.05 su Rai1.