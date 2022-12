Il Paradiso delle Signore 7 Anticipazioni dal 19 al 23 dicembre 2022: Marcello alla riscossa. Riconquisterà Ludovica!

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le anticipazioni delle puntate de Il Paradiso delle Signore 7 in onda dal 19 al 23 dicembre 2022, come sempre su Rai1 a partire dalle 16.05. Scopriamo cosa succede, il riassunto e le trame degli episodi della settima stagione della soap:

Puntata in onda Lunedì 19 dicembre 2022

Ezio comunica a Vittorio di aver risolto con Gloria e che sarà lei la finanziatrice del suo nuovo progetto ma non fa alcuna menzione sul loro bacio, così come la Moreau che decide di non dire nulla ad Armando. Il Colombo rivela a Veronica di aver accettato il denaro della sua ex moglie. Gemma si confida con Roberto e gli rivela i problemi della sua famiglia mentre Matilde si accorge che Vittorio non porta più a fede. Intanto al Paradiso l’addio di Stefania e Marco ha lasciato uno strascico di tristezza; Irene non riesce a nascondere di essere molto giù per la partenza della sua amica e Alfredo è molto preoccupato per lei. Intanto Marcello si convince che riuscirà a riconquistare Ludovica, costi quel che costi. Don Saverio invece scopre che Ezio non è ancora tornato a casa.

Puntata in onda Martedì 20 dicembre 2022

Irene è sempre più triste e Clara sprona Alfredo a starle vicino e a consolarla. Il ragazzo riesce a trovare le parole giuste per tirarle su il morale. Marcello approfitta dell’assenza di Ferdinando per parlare con Ludovica e rivelarle di non averla mai dimenticata e di essere innamorato ancora di lei. La Brancia lo gela, dicendogli di non voler avere più nulla a che fare con lui. Vittorio vuole ingaggiare una star del cinema come testimonial della nuova campagna pubblicitaria del Paradiso mentre Don Saverio rivela a Gemma che Ezio sarebbe potuto tornare a casa ben prima. La ragazza non ne era al corrente e ci rimane male. Intanto Ezio e Gloria chiariscono la loro situazione e il loro rapporto dopo il bacio.

Puntata in onda Mercoledì 21 dicembre 2022

Irene ha ritrovato il sorriso grazie ad Alfredo e alle giuste parole che il ragazzo è riuscito a dirle per tirarle su il morale. La Cipriani comincia a vedere il Perico in un’ottica completamente diversa e forse per il ragazzo c’è speranza. Irene riceve però un’altra bella sorpresa. Decisa a disfare il letto di Stefania, la Venere vede una busta sotto il cuscino della Colombo. Oltre a una dolcissima lettera, trova un biglietto aereo a nome suo per gli Stati Uniti. Adelaide comincia a sospettare che tra Matilde e Vittorio ci sia del tenero e indaga con la sua amica. La Contessa non fa in tempo a scoprire nulla che la Frigerio e il Conti devono partire, per convincere Elsa Martinelli a fare da modella per la nuova collezione. Il viaggio fa emergere i loro grande feeling e non solo sul piano professionale. Marcello continua con il suo piano per conquistare Ludovica mentre Gemma cerca di convincere Veronica ad aprirsi con Ezio e a essere più indulgente nei suoi confronti.

Puntata in onda Giovedì 22 dicembre 2022

Irene è pronta a trovare una nuova coinquilina. Intanto Veronica comunica a Ezio di aver accettato che lui e Gloria siano soci e gli chiede di tornare a casa. La Moreau, nel scoprirlo, ci rimane molto male. Marcello si appresta a mettere in atto il suo affare che gli permetterà di fare la sua scalata sociale e di riconquistare Ludovica. Per riuscirci deve però chiedere aiuto ad Adelaide. Vittorio intanto scopre che Elsa Martinelli non potrà fare da modella per il Paradiso e propone a Matilde di sostituirla. La Frigerio gli dice di no. Armando invece viene a sapere di un particolare inquietante su Vito, che lo porta ad avere alcuni dubbi sul ragazzo e su chi sia davvero.

Puntata in onda Venerdì 23 dicembre 2022

Matilde decide di accettare la proposta di Vittorio di diventare la testimonial della nuova compagna de Il Paradiso. Il Conti è molto felice per questa scelta e la loro collaborazione porta a una svolta inaspettata che potrebbe cambiare tutta la loro situazione. Gloria invece è costretta a osservare, impotente e sofferente, la ritrovata armonia tra Ezio e Veronica mentre Armando, dopo aver scoperto un particolare inquietante su Vito, approfitterà del fatto che il Lamantia ha convinto Maria a uscire di nuovo con lui, per affrontare il ragazzo e avere da lui delle risposte. Il Ferraris si presenterà all’appuntamento al posto della Puglisi. Fiorenza si lascia scappare una battuta su Flavia e mette in allarme Ferdinando, che comincerà a dubitare del suo rapporto con Ludovica.

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 16.05 su Rai1.