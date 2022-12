Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 16 dicembre 2022: Marcello rivede Ludovica. Addio a Stefania e Marco!

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme cosa rivelano le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore per la puntata del 16 dicembre 2022. Le Trame dell'episodio della Soap di Rai1 ci dicono che Marcello rivedrà Ludovica mentre Stefania e Marco lasceranno Milano. Intanto tra Ezio e Gloria succede l'impensabile.

Per Stefania e Marco è tempo di addii. Le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore ci rivelano che nella puntata della Soap, in onda il 16 dicembre 2022 alle ore 16.05 su Rai1, vedremo la Colombo e il Di Sant'Erasmo salutare tutti i loro amici e partire per una nuova vita insieme. I due ragazzi hanno faticato tantissimo per riuscire a risolvere i loro drammi ma finalmente possono stare insieme. La festa in loro onore è un grande successo come lo è quella organizzata da Marcello al Circolo, in onore di Adelaide. Il Barbieri si troverà però di nuovo faccia a faccia con Ludovica. Un incontro inaspettato che lo metterà in crisi. Il barista scoprirà che la Contessa era al corrente del ritorno della Brancia ma non gli ha voluto dire nulla. Intanto Gloria deciderà di fare un passo indietro con Ezio e con i loro progetti ma un momento di intimità finirà per far succedere l'inaspettato tra lei e il suo ex. Maria sarà invece distrutta. Il suo primo abito, quelli prova, è scomparso. Vito si proporrà di ritrovarlo.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Addio Marco e Stefania

Stefania stava per rinunciare a partire con Marco e il ragazzo aveva già deciso che senza la sua compagna non sarebbe andato a Washington. Per fortuna Vittorio, Matilde, Ezio e Veronica sono riusciti a convincere i due ragazzi a cambiare idea ma soprattutto hanno rassicurato la povera Colombo, spaventata di lasciare la sua famiglia proprio ora che si trova in mezzo a una crisi. Nella puntata del 16 dicembre 2022 diremo quindi addio ai due innamorati. Arriverà infatti il momento della loro partenza e tutti, al Paradiso, li saluteranno con una grande festa in loro onore. Commozione e abbracci la faranno da padrone.

Marcello rivede Ludovica: ecco cosa rivelano le Anticipazioni del 16 dicembre 2022

Adelaide non ha ceduto e si è ripresentata al Circolo a testa alta. Per non modificare lo stato attuale delle cose, la Contessa ha deciso di non rivelare a Marcello della lettera di Ludovica in cui la ragazza annunciava il suo ritorno. Nella puntata de Il Paradiso delle Signore in onda il 16 dicembre 2022, vedremo il Barbieri incontrare la Brancia e rimanerci di sasso. Il ragazzo non si aspettava certo di incontrarla proprio in quel momento e sarà molto deluso non solo di vederla al braccio di Ferdinando ma anche di scoprire che Adelaide ne fosse al corrente e non gli abbia detto nulla. Per il barista sarà un duro colpo.

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Tra Gloria ed Ezio succede l'inaspettato

Nella puntata del 16 dicembre 2022 vedremo Gloria prendere una decisione sofferta nei confronti di Ezio. La Moreau, scossa da quanto successo e spaventata di aver quasi rovinato la vita della figlia, informerà il Colombo di aver deciso di fare un passo indietro e di non voler più essere così presente nella sua vita. Il suo ex compagno non reagirà però come da lei aspettato. Ezio non vorrà rinunciare a lei e a i loro progetti per il futuro, pur se lavorativi. E in un momento di grande intesa tra i due, succederà l'inaspettato. Intanto Maria scoprirà con orrore che il suo abito, quello preparatorio, sarà scomparso. Vito si offrirà di trovarlo in segno di amore per lei.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali de Il Paradiso delle Signore dal 12 al 16 dicembre 2022

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 16.05 su Rai1.