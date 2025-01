Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 17 gennaio 2025: Adelaide aiuta Umberto a fermare Tancredi!

Anticipazioni TV

Scopriamo cosa rivelano le Anticipazioni e le Trame della puntata de Il Paradiso delle Signore in onda il 17 gennaio 2025 su Rai1. Nell'episodio della Soap vedremo Adelaide aiutare Umberto a riacquistare le quote della Galleria Milano Moda.

Adelaide deciderà di aiutare Umberto a tenere Tancredi sotto controllo. Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore ci rivelano che nella puntata della Soap, in onda il 17 gennaio 2025, alle ore 16.00, la Contessa concederà a Guarnieri un prestito, in modo che lui possa riprendersi le quote di maggioranza della GMM e fermare le mosse subdole del nipote. Intanto i disegni di Agata per la campagna antipolio convinceranno Roberto mentre Enrico prenderà una decisione sulla questione Venezia, Lea e Anita. Alfredo rincuorerà Irene dicendole che le presterà lui il denaro per ripagare il debito del Fisco e tra i due scatterà un abbraccio che Clara vedrà e purtroppo fraintenderà. Intanto uscirà l’articolo di Rosa contro Tancredi e il Di Sant’Erasmo dovrà subirne le conseguenze.

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 17 gennaio 2025: Adelaide e Umberto alleati per fermare Tancredi

Tancredi è pronto a nuovi affari e ha ormai completamente preso il controllo della GMM. Questo sta preoccupando enormemente Umberto, che non può più permettere al conte di farla da padrone. Anche Adelaide è convinta che suo nipote debba essere fermato ma per farlo sarà costretta a una mossa inaspettata. La contessa garantirà a Guarnieri di prestargli il denaro necessario per riprendersi le quote di maggioranza della GMM. Solo in questo modo il Commendatore potrà fermare le mosse del conte, il cui sodalizio con Giulia Furlan sta causando danni sia al padre di Marta che a Odile.

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Enrico prende una decisione su Anita

Enrico ha dovuto affrontare il ritorno di Lea nella sua vita e la fuga di sua figlia dal collegio. La bambina ha rivelato al padre di non voler più vivere dalle suore e ha espresso il desiderio di trasferirsi a Venezia. Nella puntata de Il Paradiso delle Signore in onda il 17 gennaio 2025, Enrico prenderà la sua decisione e scopriremo se darà o meno il consenso alla sua bambina di andare a vivere con Lea. Intanto i disegni di Agata, realizzati per la campagna antipolio, convinceranno Roberto.

Il Paradiso delle Signore Trame e Anticipazioni: Clara scopre Irene tra le braccia di Alfredo

Irene è sempre più nei guai. La Cipriani ha scoperto che suo padre non le potrà prestare il denaro per saldare i suoi debiti ma, per fortuna, in suo soccorso arriverà Alfredo. Perico le assicurerà di darle una mano anticipando lui la somma necessaria e la Venere, felice di questo aiuto, lo abbraccerà. Clara li vedrà l’uno tra le braccia dell’altra e purtroppo traviserà. Intanto uscirà l’articolo di Rosa contro Tancredi e il di Sant’Erasmo sarà costretto a subirne le conseguenze.

