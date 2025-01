Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 14 gennaio 2025: Tancredi pronto a nuovi affari. Umberto e Odile si oppongono!

Anticipazioni TV

Vediamo insieme cosa rivelano le Anticipazioni e le Trame della puntata de Il Paradiso delle Signore in onda il 14 gennaio 2025 su Rai1. Nell'episodio della Soap vedremo che Tancredi avrà nuove idee per la GMM ma finirà per scontrarsi con Umberto e Odile. Enrico rivelerà a Marta chi è Lea Graziani.

Tancredi non si ferma! Le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore ci rivelano che nella puntata in onda il 14 gennaio 2025, alle ore 16.00 su Rai1, il Di Sant’Erasmo rivelerà di aver deciso di spostare la produzione della collezione economica in Jugoslavia. Umberto e Odile non saranno per nulla d’accordo e cercheranno di fermarlo. Irene si troverà costretta a chiedere al padre un aiuto economico per risolvere i suoi problemi con il Fisco mentre Enrico, in ansia per Anita, rivelerà a Marta chi è Lea Grazini, ovvero la donna misteriosa tornata nella sua vita, e cosa vuole da lui e sua figlia. Il medico confesserà alla sua amata che Lea vuole portare Anita a vivere con lei a Venezia. Mirella chiederà a Elvira un aiuto per Michelino, che dovrà superare la seconda selezione dello Zecchino D’Oro.

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 14 gennaio 2025: Tancredi pronto a nuovi affari ma…

Tancredi ha picchiato duro e ora Odile è con le spalle al muro e di conseguenza pure Umberto. Il Di Sant’Erasmo non ha intenzione di tollerare altre insubordinazioni da parte della cugina e per questo ha scelto un nuovo direttore commerciale per la GMM. Ma i suoi piani non si fermeranno qui. Il conte penserà di fare un passo in avanti per gli affari della Galleria. Informerà tutti di voler spostare la produzione della collezione economica in Jugoslavia ma incontrerà il parere contrario di Guarnieri e della figlia della Contessa, con cui finirà per avere ulteriori attriti. Nel magazzino rivale del Paradiso non si respirerà per nulla un’aria distesa.

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Irene chiede aiuto a suo padre

Irene ha scoperto di dover pagare per forza il debito che ha cumulato con il Fisco. La ragazza è in grande difficoltà visto che non possiede tutta la somma che deve restituire. Sarà quindi costretta a chiedere una mano a suo padre. Non sarà certamente una prospettiva piacevole, visti i rapporti tesi con lui ma la giovane non avrà nessun’altra alternativa. Intanto Mirella chiederà di nuovo aiuto a Elvira per seguire Michelino, pronto alla seconda selezione dello Zecchino d’Oro.

Il Paradiso delle Signore Trame e Anticipazioni: Enrico racconta a Marta altri dettagli del suo passato

Anita è scappata dal convento e di lei non ci sono tracce. Enrico è sconvolto e molto preoccupato, soprattutto perché nella sua vita è tornata Lea Graziani. Il medico avrà molta paura di perdere sua figlia e si confiderà con Marta, a cui racconterà chi è questa misteriosa donna che ha fatto capolino dal suo passato. Le racconterà soprattutto che la Graziani ha da tempo intenzione di portare la bambina a Venezia, a vivere con lei, e che lui – per tanto tempo – si è rifiutato di concederle di farlo. Ma ora che la piccola è fuggita potrebbe trovarsi costretto a cedere. Succederà così?

Scopriamo insieme le Anticipazioni Settimanali de Il Paradiso delle Signore dal 13 al 17 gennaio 2025.

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 16:00 su Rai1.