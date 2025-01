Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 16 gennaio 2025: Irene sempre più nei guai. Ora ha bisogno dell'aiuto di Alfredo!

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni e le Trame della puntata de Il Paradiso delle Signore in onda il 16 gennaio 2025 su Rai1. Nell'episodio della Soap vedremo Irene costretta a chiedere ad Alfredo una mano per pagare i suoi debiti mentre Mirella scoprirà che Anita chiama Enrico papà e non zio.

Nella puntata de Il Paradiso delle Signore in onda il 16 gennaio 2025, alle ore 16.00, le cose per Irene si complicheranno in modo drammatico. Le anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che la Cipriani scoprirà che suo padre non può prestarle il denaro per pagare il suo debito con il fisco e sarà costretta a rivolgersi ad Alfredo. Marcello intanto troverà un editore disposto a pubblicare l’articolo di Rosa contro Tancredi. Mirella sentirà Anita parlare con Michelino e rivelare che Enrico è suo padre e non suo zio come credono tutti. Intanto il medico-magazziniere si confronterà con Lea e le rivelerà di non volere che sua figlia si trasferisca a Venezia.

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 16 gennaio 2025: Irene chiede aiuto ad Alfredo

Irene è nei guai e lo sarà sempre di più. La ragazza ha cumulato un grande debito con il Fisco e purtroppo il suo ricorso non ha portato ad alcun risultato positivo. La Cipriani dovrà trovare al più presto il denaro. Le cose si complicheranno ulteriormente quando suo padre le comunicherà di non poterle prestare la somma da lei richiesta e sarà quindi costretta a rivolgersi ad Alfredo, a cui racconterà tutti i suoi drammi. Perico sarà pronto a darle una mano e non si lascerà scoraggiare dalle difficoltà. Purtroppo però alcune sue mosse saranno fatali per la sua relazione con Clara.

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Mirella scopre la verità su Enrico?

Marcello gioirà come non mai, visto che troverà un editore disposto a pubblicare l’articolo di Rosa contro Tancredi. Barbieri sarà molto soddisfatto e non vedrà l’ora di mettere in pericolo il suo grande rivale, che gli sta mettendo da tempo i bastoni tra le ruote. Intanto Mirella sentirà Anita parlare con Michelino e scoprirà che la bambina si rivolge a Enrico chiamandolo papà e non zio. La Venere comincerà a sospettare che ci sia qualcosa sotto. Indagherà per sapere di cosa si tratti?

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni e Trame: Enrico in crisi

Enrico non ha alcuna intenzione di permettere a Lea di portargli via Anita. Il medico si vuole opporre con tutte le forze al trasferimento di sua figlia ma la situazione si sta letteralmente complicando. Anita ha espresso il desiderio di trasferirsi da Lea pur di non tornare dalle suore e suo padre non vuole renderla infelice. Si confronterà quindi con la donna che sta mettendo in pericolo tutta la sua vita. Troverà una soluzione per non creare dissapori con la sua bambina?

Scopriamo insieme le Anticipazioni Settimanali de Il Paradiso delle Signore dal 13 al 17 gennaio 2025.

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 16:00 su Rai1.