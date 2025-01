Il Paradiso delle Signore Anticipazioni dal 13 al 17 gennaio 2025: Adelaide e Umberto di nuovo in affari

Anticipazioni TV

Vediamo le Anticipazioni settimanali delle trame della nona stagione de Il Paradiso delle Signore, la soap in onda su Rai 1. Ecco cosa accadrà nelle puntate in onda dal 13 al 17 gennaio 2025.

Il Paradiso delle Signore riapre le sue porte e su Rai 1 approda la nuova stagione della soap che ha fatto appassionare milioni di italiani, con volti noti e new entry pronti a portare scompiglio nel Grande Magazzino milanese. Scopriamo insieme cosa rivelano le Trame delle puntate in onda dal 13 al 17 gennaio 2025, in onda dal lunedì al venerdì alle 16.00. Ecco le Anticipazioni episodio per episodio della Soap.

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni settimanali: cosa succederà da martedì 13 gennaio 2025 a venerdì 17 gennaio 2025

Puntata in onda Lunedì 13 gennaio 2025

Roberto vuole partecipare a una campagna del Ministero della Salute per sensibilizzare sul vaccino contro la poliomielite e Rosa decide di scrivere un articolo sull’argomento per aiutarlo. Mentre Alfredo riceve buone notizie sul suo cambio, Irene viene raggiunta da spiacevoli novità dal momento che ha scopetto di non poter procedere con il ricorso per l’annullamento del debito con il fisco. Nel frattempo, arriva una notizia scioccante: Anita è fuggita dal convento a Brescia. Enrico, invece, incontra una misteriosa donna del suo passato. Scopri le Anticipazioni Complete della puntata de Il Paradiso delle Signore 9 del 13 gennaio 2025.

Puntata in onda Martedì 14 gennaio 2025

Enrico deve dare spiegazioni a Marta sulla donna misteriosa del suo passato, Lea Graziani, che ha deciso di portare Anita a vivere con lei a Venezia. Mentre Mirella chiede aiuto a Elvira per la seconda selezione di Michelino allo Zecchino D’Oro, a Galleria Milano Moda continua ad aleggiare un clima teso. Tancredi vorrebbe spostare la produzione della loro collezione economica in Jugoslavia ma Umberto e Odile non sono d’accordo. Irene, invece, si trova costretta a chiedere un prestito al padre. Scopri le Anticipazioni Complete della puntata de Il Paradiso delle Signore 9 del 14 gennaio 2025.

Puntata in onda Mercoledì 15 gennaio 2025

Odile ha scoperto gli intenti di Tancredi e chiede aiuto a Rosa per tentare di dissuaderlo, mentre Roberto affida l’importante incarico di disegnare i fumetti per la campagna vaccinale antipolio ad Agata. Alfredo riceve i primi proventi del cambio e sfrutta i soldi per sorprendere Clara con un regalo costoso e inaspettato. Anita, invece, non vuole tornare dalle suore e chiede a Enrico di andare a vivere con lei e Lea a Venezia. Scopri le Anticipazioni Complete della puntata de Il Paradiso delle Signore 9 del 15 gennaio 2025.

Puntata in onda Giovedì 16 gennaio 2025

Irene è in difficoltà ma la situazione precipita quando scopre che suo padre non può prestarle i soldi per pagare il debito, ed è costretta a rivolgersi ad Alfredo. Mirella origlia una conversazione tra Anita e Michelino e scopre che la ragazzina è la figlia di Enrico, e non la nipote come lui voleva far credere, rimanendo scioccata dalla notizia. Enrico, invece, non può far altro che chiedere a Lea di aiutarlo e non far partire la figlia per Venezia, ma lei accetterà di rimanere a Milano? Scopri le Anticipazioni Complete della puntata de Il Paradiso delle Signore 9 del 16 gennaio 2025.

Puntata in onda Venerdì 17 gennaio 2025

Mentre Roberto è felice dei disegni realizzati da Agata, Enrico prende una decisione sul futuro di Anita e Alfredo aiuta economicamente Irene a pagare il suo debito con il fisco. Tra loro scatta un abbraccio sincero ma Clara, vedendo la scena, pensa che possa essere altro e ci rimane molto male. Rosa ha deciso di procedere con la pubblicazione dell’articolo contro Tancredi e la famiglia di Sant’Erasmo deve correre ai ripari. Volendo estromettere Tancredi dalla maggioranza di Galleria Milano Moda, Adelaide offre il suo sostengo finanziario a Umberto. I due riusciranno a raggiungere il loro scopo? Scopri le Anticipazioni Complete della puntata de Il Paradiso delle Signore 9 del 17 gennaio 2025.

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 16:00 su Rai1.