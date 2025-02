Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 13 febbraio 2025: Ciro cade nel "tranello" di Agata e Mimmo!

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni e le Trame della puntata de Il Paradiso delle Signore in onda il 13 febbraio 2025 su Rai1. Nell'episodio della Soap, la messinscena di Agata e Mimmo funzionerà mentre Marta si renderà conto che Anita è diventata molto fredda con lei.

Agata e Mimmo sono entrati in azione e la loro messinscena comincerà a dare i primi frutti. Nella puntata de Il Paradiso delle Signore in onda il 13 febbraio 2025, alle ore 16.00 su Rai1, i due ragazzi faranno credere a Ciro di aver cominciato a frequentarsi e la recita funzionerà alla grande a casa Puglisi. Le anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che il Puglisi non solo cascherà nel tranello della figlia ma sarà contento che la sua bambina abbia preso in considerazione il giovane Burgio, per lui un ottimo partito. Intanto Delia si trasferirà da Irene e Botteri l’aiuterà con il trasloco. Durante questi momenti di vicinanza, la Venere approfitterà per leggere le carte a Gianlorenzo. A casa Amato sarà invece tutto pronto per mettere a segno il piano per riavvicinare Luisa a suo marito Andrea mentre Marta noterà che Anita è sempre più fredda con lei. Cosa sarà successo alla ragazzina?

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 13 febbraio 2025: Agata e Mimmo “ingannano” Ciro

Agata e Mimmo sono entrati in scena. La Puglisi ha accettato il consiglio anzi la proposta di Burgio e ha deciso di fingere di frequentare l’amico. Tutto questo per sfuggire alla punizione che suo padre le ha dato dopo aver scoperto il suo segreto. Agata vorrebbe che il suo adorato papà finisse di trattarla come fossero ancora a Partanna ma certe abitudini sono dure a morire e quindi si deve ricorrere a piccoli inganni a fin di bene… almeno del proprio. La messinscena dei due giovani funzionerà alla grande e Ciro sarà contentissimo che la sua bambina abbia finalmente cominciato a vedere con occhi diversi il giovane figlio dei loro amici di famiglia. Ma questa bugia non finirà per mettere la Venere ancora più in difficoltà?

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Delia si trasferisce da Irene

Irene ha proposto a Delia di trasferirsi a casa da lei, ora che è rimasta completamente sola. La Venere ha accettato con felicità di vivere insieme alla sua amica e collega. Gianlorenzo si offrirà di aiutarla con il trasloco e i due ragazzi avranno modo di passare del tempo insieme. Delia arriverà persino a leggere le carte a Botteri. Chissà cosa diranno i tarocchi su di lui e se lo metteranno in guardia dal piano diabolico di Tancredi, che ha scatenato una spia all’interno del Paradiso. Speriamo proprio di sì anche perché Rita Marengo ha già cominciato a indagare sulla nuova collezione dello stilista di Roberto.

Il Paradiso delle Signore Trame e Anticipazioni: Marta preoccupata per Anita

Lea e Anita sono tornate inaspettatamente a Milano. Enrico è rimasto molto sorpreso ma ovviamente contento di riabbracciare la figlia, con cui – in accordo con la zia – potrà passare il San Valentino. Marta si renderà conto che Anita è diventata molto fredda nei suoi confronti e non riuscirà a capire perché. Possibile che Lea le abbia remato contro e abbia scatenato la piccola contro di lei? Intanto a casa Amato sarà tutto pronto per mettere in atto il piano per riavvicinare Luisa ad Andrea. I genitori di Elvira faranno finalmente pace?

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 16:00 su Rai1.