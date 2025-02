Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 12 febbraio 2025: Agata e Mimmo entrano in scena e fingono di essere innamorati

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni e le Trame della puntata de Il Paradiso delle Signore in onda il 12 febbraio 2025 su Rai1. Nell'episodio della Soap, Agata e Mimmo sono pronti a fingere di essersi innamorati per calmare l'ira di Ciro. Enrico sarà sconvolto dal ritorno inaspettato di Anita e Lea.

Agata e Mimmo entrano in scena! Nella puntata de Il Paradiso delle Signore in onda il 12 febbraio 2025 su Rai1, alle ore 16.00, la Puglisi accetterà la proposta di Burgio di fingere che i due si frequentino. Le anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che la Venere vorrà sfuggire a ogni costo dalla punizione di suo padre e la soluzione offerta dal suo amico d’infanzia le sembrerà l’unica da percorrere per risolvere i suoi problemi in famiglia. Intanto Enrico penserà di fare una sorpresa a Marta per San Valentino ma i suoi progetti verranno frenati dal ritorno, inaspettato, di Lea e Anita a Milano. Le Veneri vorrebbero organizzare una serata a tema Sanremo al Paradiso mentre Umberto continuerà a mentire sulle reali condizioni di salute di Adelaide. Marcello sarà sempre più preoccupato per lei visto che non la sente da giorni. Botteri confiderà a Concetta della sua relazione passata con Giulia Furlan.

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 12 febbraio 2025: Agata e Mimmo fingono di essere innamorati

Il segreto di Agata è stato scoperto e Ciro ha messo la figlia in punizione. Il barista le impedisce di fare qualsiasi altra cosa che non sia lavoro e andare a messa. La ragazza è allo stremo e a casa Puglisi si respira un’aria molto tesa. Mimmo si è accorto di tutto e ha proposto all’amica una soluzione per riacquistare la sua libertà. Le ha consigliato di fingere con suo padre di aver cominciato una relazione con lui. Così facendo la giovane potrà uscire con le amiche e vivere la sua vita liberamente mentre lui la terrà al sicuro. Agata ci ha pensato a lungo e nella puntata del 12 febbraio 2025 riferirà a Burgio di voler entrare in scena. Ciro ci cascherà?

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Enrico sconvolto dal ritorno a Milano di Lea e Anita

San Valentino si avvicina e mentre le Veneri vorrebbero organizzare una serata a tema Sanremo, Enrico penserà di fare una sorpresa a Marta per San Valentino ma il medico-magazziniere si troverà ad affrontare una situazione imprevista. Lea e Anita arriveranno a Milano. Cosa sarà successo? Perché dopo così poco tempo le due hanno lasciato Venezia? Intanto Botteri troverà il coraggio e l’occasione di rivelare a Concetta del suo passato con Giulia. La Puglisi, come sempre, sarà dispensatrice di ottimi e dolci consigli.

Il Paradiso delle Signore Trame e Anticipazioni: Marcello in ansia per Adelaide. Che fine ha fatto la contessa?

Marcello sarà in ansia per Adelaide. Barbieri non riesce a mettersi in contatto con la sua amata e la cosa lo sta preoccupando moltissimo. Umberto manterrà il segreto della cognata ma questo non farà altro che innervosire sempre di più Barbieri, che si sentirà escluso dalla vita della compagna, di cui non saprà più nulla. Ma cosa sarà successo ad Adelaide? La sua salute sarà così tanto peggiorata da impedirle di telefonare al giovane imprenditore? La contessa non farà più ritorno a casa da sua figlia?

Scopriamo insieme le Anticipazioni Settimanali de Il Paradiso delle Signore dal 10 al 14 febbraio 2025.

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 16:00 su Rai1.