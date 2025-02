Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 5 febbraio 2025: Il segreto di Agata viene scoperto. Ciro è una furia!

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni e le Trame della puntata de Il Paradiso delle Signore in onda il 5 febbraio 2025 su Rai1. Nell'episodio della Soap Ciro sentirà una discussione tra Agata e Mimmo e costringerà Concetta a dirgli tutta la verità sulla loro figlia. Il Puglisi sarà una furia!

Per Agata si metterà molto male e Concetta non potrà più proteggerla. Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore ci rivelano che nella puntata in onda il 5 febbraio 2025, alle ore 16.00 su Rai1, la Puglisi penserà di aver messo al sicuro il suo segreto. Sua madre le prometterà di coprirla con Ciro a patto però che lei stia alla larga da Landi. Purtroppo però una discussione che la giovane avrà con Mimmo farà insospettire suo padre. Il barista chiederà conferme a sua moglie e lei - che gli ha assicurato che tra loro non ci saranno più segreti – sarà costretta a dirgli tutto. La reazione del padre di Maria sarà furiosa. Intanto Irene troverà grandi difficoltà a trovare una sostituta per Clara almeno sino a quando non si imbatterà in Rita, già in prova alla GMM. La ragazza non le dirà nulla e la Cipriani penserà di aver finalmente risolto i suoi problemi. Roberto e Marcello non saranno per nulla contenti della scelta di Rosa di scrivere per il giornale di Tancredi mentre Marta proporrà a Enrico di passare qualche giorno a Venezia per lenire la mancanza di Anita. I due approfitteranno del carnevale per stare con la bambina.

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 5 febbraio 2025: Agata si mette nei guai!

Agata è nei guai e stavolta non riuscirà a uscirne facilmente. Concetta ha messo sua figlia con le spalle al muro e l’ha costretta a rivelarle tutta la verità. La stilista ha scoperto della serata a teatro ma ha promesso di non dire nulla a Ciro se la giovane rimarrà bene alla larga da Landi. La sarta avrà paura che suo marito scopra cos’ha fatto sua figlia e si arrabbi come non mai. Convinta che la giovane Venere saprà comportarsi meglio, ci metterà una pietra sopra ma sarà costretta a confessare tutto al consorte. Ciro vedrà Agata e Mimmo discutere e, origliata una parte della loro conversazione, capirà che la sua secondogenita gli sta nascondendo qualcosa di molto importante e scabroso. Una volta tornato a casa costringerà la moglie a dirgli la verità.

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Irene incontra Rita Marengo

Irene è disperata. La Cipriani non riesce a trovare una valida sostituta per Clara e comincerà a perdere le speranze. La capocommessa si imbatterà in Rita Marengo e ne rimarrà molto colpita. Penserà addirittura di aver trovato la soluzione ai suoi problemi ma non potrà sapere che la giovane che ha appena conosciuto è in prova alla GMM. Rita sarà destinata a diventare un vero problema anzi un pericolo per Irene e per Il Paradiso.

Il Paradiso delle Signore Trame e Anticipazioni: Roberto e Marcello furiosi contro Rosa

Rosa ha accettato di lavorare per Tancredi. La Camilli ha deciso di scrivere un articolo per il Di Sant’Erasmo, imponendo però una clausola molto chiara. Roberto e Marcello non saranno per nulla contenti di questa sua scelta e alzeranno la guardia, certi che il nipote della Contessa non abbia buone intenzioni in mente. Intanto Enrico sentirà la mancanza di Anita e Marta gli proporrà di andare insieme a Venezia. Con la scusa del Carnevale potranno vedere la bambina e stare un po’ con lei.

