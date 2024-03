Il Paradiso delle Signore 8 Cambio di Programmazione per il 1° aprile 2024: Ecco cosa succederà a Pasquetta su Rai1

Anticipazioni TV

Cambio di palinsesto per la giornata di Pasquetta. Il Paradiso delle Signore non andrà in onda il 1° aprile 2024. Ecco cosa ci sarà al suo posto e quando tornerà nel pomeriggio di Rai1.

Cambio di programmazione per Il Paradiso delle Signore. La Soap non sarà trasmessa il giorno di Pasquetta, 1° aprile 2024. Piccola pausa, veramente breve, per le avventure di Vittorio Conti e dei suoi, impegnati a gestire coppie in crisi, rivelazioni inaspettate e malefici intrighi. L’appuntamento con le trame del grande magazzino più famoso della TV tornerà presto ma intanto scopriamo cosa ci sarà al suo posto durante il Lunedì dell’Angelo.

Il Paradiso delle Signore: la Soap non va in onda lunedì 1° aprile 2024

Cambio di palinsesto per Il Paradiso delle Signore. La Soap di Rai1 si prende una piccola pausa lunedì 1° aprile 2024 e non andrà in onda nel giorno di Pasquetta. Al suo posto ci sarà un più lungo appuntamento con La Volta Buona. Caterina Balivo ci farà compagnia dalle ore 14.00 sino alle 16.52. Le avventure di Vittorio e i suoi torneranno regolarmente da martedì 2 aprile 2024 e per il mese di aprile non dovrebbero essere previsti altri cambiamenti. Le puntate de Il Paradiso dovrebbero concludersi a maggio, prima dell’estate, e sono in arrivo, ve lo anticipiamo, grandi colpi di scena. Scopriremo molto presto come andrà a finire tra Maria e Vito e se Matteo riuscirà a conquistare un posto, non clandestino, nel cuore della Puglisi. Ma sapremo anche, e siamo molto curiosi, cosa succederà tra Vittorio e Marta e se tra loro, come sospettiamo, possa scoppiare di nuovo la passione. Tra i coniugi Conti, ancora ufficialmente sposati, il fuoco dell’amore non sembra essersi spento.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: ecco cosa succederà nella puntata del 2 aprile 2024

Scopriamo insieme cosa succederà nella puntata in onda il 2 aprile 2024, in arrivo su Rai1 dopo la pausa di Pasquetta.

Tancredi rivelerà a Umberto di voler riconquistare Matilde. Il Di Sant’Erasmo vuole passare sempre più tempo con la moglie, per farla di nuovo innamorare di lui. Intanto Marcello, che ha temuto di essere stato ingannato, tornerà dalla Germania e rivelerà a Matteo di voler continuare a fare affari con Hofer. Barbieri, senza saperlo, farà molto felice il Commendatore, che potrà mettere a segno il suo piano per distruggerlo. Clara sarà furiosa contro Alfredo. La ragazza ha vinto la gara ciclistica ma purtroppo ha scoperto che sulla sua bicicletta è stato montato un cambio non omologato e ora rischia la squalifica. Maria ha deciso di andare a Parigi e di incontrare Defois. Vito, inaspettatamente, si offrirà di accompagnarla. Lei accetterà questa proposta?

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 16:00 su Rai1.