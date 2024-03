Il Paradiso delle Signore 8, Anticipazioni Puntata del 28 marzo 2024: Marcello teme di essere stato ingannato. Umberto trema!

Anticipazioni TV

Vediamo le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore 8 per la puntata del 28 marzo 2024. Le Trame dell'episodio della Soap di Rai 1 ci dicono che Marcello teme di essere stato imbrogliato e vuole partire per la Germania. Umberto trema mentre Maria confessa a Irene i suoi veri sentimenti per Vito.

Le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore ci rivelano che nella puntata della Soap in onda il 28 marzo 2024, alle ore 16.00 su Rai1, Marcello comincerà a pensare che dietro all’affare Hofer ci sia qualche imbroglio. Quando Barbieri riceverà le bozze dei contratti, penserà di recarsi lui stesso in Germania per verificare di persona che tutto sia corretto. Umberto, messo al corrente da Matteo, tremerà e spingerà Portelli a mettere immediatamente un freno al fratellastro. Intanto tra Crespi e Alfredo scoppierà di nuovo la guerra e stavolta la sfida sarà sportiva. Matteo intanto riceverà buone notizie dalla mamma. Silvana gli rivelerà di stare molto meglio e di essere pronta a tornare a Milano. Maria confesserà a Irene che i suoi sentimenti per Vito sono cambiati, del tutto.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Marcello teme di essere stato imbrogliato

Il piano di Umberto potrebbe non andare in porto come lui desidera. Sì perché il Guarnieri tremerà al sol pensiero che Barbieri possa scoprire le sue vere intenzioni. Marcello comincerà a temere di essere stato imbrogliato quando arriveranno le bozze dei contratti da parte di Hofer. Il sesto senso dell’ex barista lo porterà a intuire che qualcosa non vada e a pensare di recarsi di persona in Germania, per verificare che le cose stiano andando per il verso giusto e che non ci siano trucchi. Matteo, spinto dal Commendatore, dovrà immediatamente fare qualcosa per impedire che il fratellastro scopra tutto.

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Alfredo e Leonardo Crespi si sfidano a duello… sportivo

La rivalità tra Alfredo e Crepi non è finita. I due ragazzi torneranno a darsi battaglia quando si ritroveranno di nuovo faccia a faccia. Stavolta si sfideranno in una competizione sportiva e vorranno dimostrare chi è il migliore. Intanto Matteo cercherà di convincere Marcello che con Hofer vada tutto bene e che la situazione non sia per nulla losca come invece ha cominciato a temere Barbieri. L’ex barista riuscirà a capire di essere sotto attacco?

Trame e Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Maria rivela a Irene di non amare più Vito

Maria ha preso una decisione su Parigi e deve essere sincera sui suoi sentimenti verso Vito. La ragazza confesserà a Irene di non provare più quello che provava prima per il Lamantia. La situazione diventerà complicata visto che la Puglisi è tornata insieme al suo compagno. Matteo intanto riceverà delle belle notizie da parte di sua madre. Silvana lo informerà di stare molto meglio e di essere in procinto di tornare a Milano.

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 16:00 su Rai1.