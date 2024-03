Il Paradiso delle Signore 8, Anticipazioni Puntata del 7 marzo 2024: Marcello sull'orlo del precipizio. Umberto sta vincendo!

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore 8 per la puntata del 7 marzo 2024. Le Trame dell'episodio della Soap di Rai 1 ci dicono che Marcello sarà sempre più nei guai mentre Salvo spingerà Ciro a parlare con Maria.

Le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore ci rivelano che nella puntata in onda il 7 marzo 2024, alle ore 16.00 su Rai1, per Marcello le cose diventeranno sempre più complicate. Il Barbieri sarà convinto di avere un grande affare in mano e presenterà Hofer a Conti, certo che Vittorio ne sarà entusiasta. Peccato che dietro a tutto questo ci sia lo zampino di Umberto, che ha già preso accordi con l’imprenditore tedesco. Intanto Elvira si troverà a gestire Giuditta, la madre di Tullio, che si dimostrerà sempre più ostica. Ciro si sarà perfettamente ripreso e tornerà a lavoro. Il Puglisi sarà però ancora scosso dall’incontro con Matteo e sarà Salvo a dargli dei preziosi consigli e a fargli capire che forse è arrivato il momento di cambiare atteggiamento e dare a Maria il modo di spiegarsi.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Marcello sull’orlo del precipizio

Matteo è tornato a Milano e distruggerà Marcello. Il Portelli ha ricevuto precisi ordini da Umberto, deciso a liberarsi del suo rivale in affari. Il Barbieri è all’oscuro di tutto e anzi pensa di aver trovato l’affare giusto per dare un’ulteriore svolta alla sua vita. Peccato però che Hofer, il manager con cui ha preso accordi, abbia siglato un altro patto e stavolta con l’astuto Guarnieri. Marcello continuerà a brancolare nel buio e a voler proseguire con il suo progetto. Per rendere tutto ancora più concreto, presenterà a Vittorio il suo nuovo socio, certo che il Conti saprà cogliere al volo questa occasione. Ma il nostro ex barista si troverà presto nel baratro e Umberto lo guarderà dall’alto, vittorioso.

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Elvira alle prese con la madre di Tullio

La storia d’amore tra Elvira e Tullio prosegue senza sosta anche se la Venere non può dimenticare che la madre del suo fidanzato, è una donna davvero molto diversa da lei. La commessa si troverà a gestire nuovamente Giuditta quando questa si presenterà a Il Paradiso delle Signore. Elvira l’accoglierà con tutto il rispetto e gli onori ma vi assicuriamo che non saranno ore serene né per lei né per le sue colleghe, che cercheranno di aiutarla.

Trame e Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Salvo spinge Ciro a parlare con Maria

Matteo ha voluto affrontare Ciro, dopo il faccia a faccia con Vito, sfociato in una brutta lite. L’incontro tra il Portelli e il Puglisi non ha portato nulla di buono, anzi ha fatto innervosire il padre di Maria, che si sfogherà con Salvo una volta che sarà tornato a lavoro. Ciro farà il suo rientro al bar e Salvatore, al corrente di tutto, cercherà di farlo ragionare e lo spingerà persino a parlare con sua figlia e a capire, finalmente, le sue ragioni. L’intervento del giovane si rivelerà molto utile.

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 16:00 su Rai1.