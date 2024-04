Il Paradiso delle Signore 8, Anticipazioni Puntata del 3 aprile 2024: Flora stana Umberto!

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore 8 per la puntata del 3 aprile 2024. Le Trame dell'episodio della Soap di Rai 1 ci dicono che Flora osserverà Umberto e Adelaide e avrà le prove che il Guarnieri prova ancora qualcosa per la contessa.

Un nuovo entusiasmante episodio de Il Paradiso delle Signore ci aspetta il 3 aprile 2024, alle ore 16.00 su Rai1. Le Anticipazioni della puntata della Soap ci rivelano che Umberto continuerà a screditare Marcello con Adelaide e questa mossa non piacerà per nulla a Flora, che tornerà a pensare che il suo compagno sia ancora legato sentimentalmente alla Contessa, di cui lei non ha mai smesso di essere gelosa. Intanto Tancredi, deciso a riconquistare Matilde, avrà già in mente un modo per riuscirci. Clara riceverà la notizia che temeva e rischierà che la sua carriera ciclistica salti definitivamente. La ragazza si arrabbierà tantissimo con Alfredo e Irene, dispiaciuta per la sua amica, rimprovererà Perico, accusandolo di aver agito senza pensare e preso dalla rivalità con Crespi. Don Saverio ha osservato a lungo Vittorio e Marta e ha cominciato a credere che tra loro ci sia ancora del tenero. Il sacerdote cercherà di riavvicinare i due.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Flora spia Umberto e Adelaide

Da quanto Adelaide è tornata a Milano, Flora non riesce a togliersi dalla mente di dover controllare a vista Umberto. La Ravasi è convinta che il suo compagno sia ancora legato alla Contessa e che l’assurda rivalità con Marcello non sia solo motivata dagli affari ma dal cuore. La stilista spierà senza sosta Guarnieri e quando lo vedrà screditare Barbieri davanti alla Di Sant’Erasmo, avrà la conferma che Umberto provi ancora del tenero per sua cognata. Flora non lascerà che tutto questo continui sotto il suo naso e farà qualcosa che, ve lo assicuriamo, darà una svolta alle trame della Soap.

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Clara rischia di dire addio alla sua carriera ciclistica

Clara sarà molto delusa dal comportamento di Alfredo e avrà la conferma di essere in pericolo a causa sua. Perico ha montato un cambio non omologato sulla sua bici e ora la direzione gara non solo l’ha squalificata ma ha messo in dubbio che possa continuare a gareggiare. Insomma la carriera ciclistica della Boscolo sarà in serio pericolo. La Venere non riuscirà a perdonare Alfredo e Irene se la prenderà con lui per aver agito alle spalle della sua amica e per puro desiderio di vincere la competizione con Crespi. Il magazziniere dovrà trovare il modo per recuperare, al più presto.

Trame e Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Don Saverio cerca di riavvicinare Marta e Vittorio

Tancredi ha un obiettivo: riconquistare Matilde. Il Di Sant’Erasmo ha già trovato un modo per farlo e comincerà a mettere in pratica le sue azioni, per riportare la moglie a casa. Intanto Don Saverio non vorrà lasciare nulla di intentato. Accortosi che tra Vittorio e Marta c’è ancora molta affinità, tenterà di riavvicinarli e di spingerli a non continuare a raccogliere i documenti necessari per chiedere, di nuovo, l’annullamento del loro matrimonio. Il sacerdote, compreso che i due sono ancora molto uniti, vorrà provare a salvare la loro unione e pare proprio che qualcosa riuscirà a fare, visto che Vittorio sarà sempre più confuso sui suoi sentimenti per la Guarnieri.

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 16:00 su Rai1.