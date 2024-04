Il Paradiso delle Signore 8, Anticipazioni Puntata del 2 aprile 2024: Tancredi ha un obiettivo, riconquistare Matilde!

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore 8 per la puntata del 2 aprile 2024. Le Trame dell'episodio della Soap di Rai 1 ci dicono che Tancredi vorrà riconquistare Matilde. Con Marta a Milano e vicina a Vittorio, avrà una chance?

Le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore ci rivelano che la puntata che vedremo in onda il 2 aprile 2024, dopo la pausa di Pasquetta, ci farà capire le intenzioni di molti personaggi. L’appuntamento con la Soap è alle ore 16.00 su Rai1 ed ecco cosa succederà:

Tancredi confesserà a Umberto di non aver perso le speranze con Matilde e di volerla riconquistare. Per il Di Sant’Erasmo potrebbe essere il momento giusto, visto che la Frigerio si è trovata a far fronte a una rivale inattesa, Marta, ufficialmente ancora la moglie di Vittorio. Intanto Clara sarà furiosa contro Alfredo perché il ragazzo le ha montato sulla bici, a sua insaputa, un cambio non omologato con cui ha vinto la competizione ciclista. Ora però, a causa di questo, rischierà la squalifica. Marcello confermerà a Matteo di voler proseguire con i suoi affari con Hofer, dopo essersi assicurato – in Germania di persona – che l’imprenditore non sia un ciarlatano. Maria invece avrà preso la sua decisione e si preparerà per l’incontro con Defois a Parigi. Vito si offrirà di accompagnarla.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Tancredi vuole riconquistare Matilde

Matilde potrebbe presto decidere di dare una seconda chance a suo marito e allontanarsi da Vittorio. La situazione sentimentale del Conti non è ben chiara e lo abbiamo visto passare fin troppo tempo con Marta a ricordare i vecchi tempi, con la scusa di lavorare ai documenti che sanciranno la fine – stavolta definitiva – del loro matrimonio. L’aver scoperto che i due sono ancora sposati e che per un cavillo burocratico la loro unione non è stata sciolta, ha reso i due sempre più vicini. E se il passato tormenta Vittorio e Marta, il presente potrebbe servire un assist a Tancredi. Il Di Sant’Erasmo rivelerà a Umberto di non aver gettato la spugna con la consorte e di voler fare il possibile per riavvicinarsi a lei e perché no, magari, riconquistare il suo cuore. E le prospettive, ora come ora, non ci sembrano neanche così tanto sfavorevoli, come prima, per il nipote di Adelaide.

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Clara rischia la squalifica

Clara sarà furibonda con Alfredo e sarà tutta colpa della cocciutaggine di Perico. La ragazza scoprirà che l’amico le ha montato un cambio non ancora omologato sulla bici con cui ha vinto la competizione ciclistica. La Boscolo vorrà risolvere presto questa situazione e in cuor suo spererà di non rischiare la qualifica, come purtroppo potrebbe succedere. Alfredo troverà un modo per difenderla e far capire alla commissione gara che Clara non c’entra nulla?

Trame e Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Vito pronto a partire per Parigi con Maria

Marcello ha temuto di essere stato ingannato e per questo ha deciso di recarsi personalmente in Germania per rendersi conto se Hofer è l’uomo che dice di essere. Umberto avrà però fatto tutto a dovere e Barbieri tornerà in Italia più che mai convinto di voler procedere con gli affari. Intanto Maria deciderà di raggiungere Defois a Parigi e Vito, che non molla più il suo fianco, si offrirà di accompagnarla nella capitale francese. Ma la bella Puglisi accetterà che il ragazzo la segua?

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 16:00 su Rai1.