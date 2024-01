Il Paradiso delle Signore 8, Anticipazioni Puntata dell'11 gennaio 2024: Adelaide deve prendere una difficile decisione!

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore 8 per la puntata dell'11 gennaio 2024. Le Trame dell'episodio della Soap di Rai1 ci dicono che Adelaide dovrà decidere se presenziare all'evento di Marcello e rendere ufficiale il loro rapporto oppure no. Cosa deciderà di fare?

Nella puntata de Il Paradiso delle Signore in onda l’11 gennaio 2024, alle ore 16.00 su Canale5, Adelaide sarà costretta a una scelta definitiva su lei e Marcello. Le Anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che Barbieri inviterà la Contessa all’inaugurazione delle serate musicali in Caffetteria. La Di Sant’Erasmo dovrà scegliere se andare o meno ma se andrà sancirà il legame con il suo giovane amante. Intanto Tancredi racconterà a Marta cosa è successo con Matilde e la Guarnieri informerà Vittorio della sua decisione di rimanere a Milano. Maria metterà le cose in chiaro con Matteo e gli imporrà di smetterla di corteggiarla. Per mettere un punto alla situazione, farà un gesto plateale nei confronti di Vito. Botteri salverà Delia da una situazione molto pericolosa, causata dal suo corteggiatore.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Adelaide costretta a prendere una decisione su lei e Marcello

Adelaide ha preso le distanze da Marcello o meglio ha tentato di farlo. Il Barbieri è sempre riuscito a riportare la Contessa da lui ed è ormai chiaro che la donna provi dei forti sentimenti per il giovane. Ma la recente situazione creatasi in famiglia, ha messo la donna in una posizione scomoda. La nobile non vuole che lo scandalo travolga lei e i suoi cari e se si sapesse in giro del suo innamorato, le cose si complicherebbero. Per questo quando Marcello la inviterà a presenziare all’inaugurazione delle serate musicali che trasformeranno la Caffetteria anche in un locale notturno, la zia di Marta dovrà scegliere se accettare di andare, mostrando a tutti di tenere a Marcello oppure declinare l’invito chiudendo con il ragazzo?

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Marta avverte Vittorio che rimarrà a Milano

Matilde ha affrontato Tancredi e ha persino chiamato i Carabinieri per spingere il marito a denunciarla e farla definitivamente finita. La Frigerio non ce la fa più a sopportare le ingerenze del marito e ha deciso di metterci un taglio. Il Di Sant’Erasmo è rimasto profondamente colpito da quanto accaduto e racconterà tutto a Marta. Anche la Guarnieri rimarrà senza parole e capirà che la sua decisione si sta rivelano quella giusta. La ragazza ha scelto di rimanere a Milano e informerà Vittorio di questa scelta. Come la prenderà il Conti?

Trame e Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Maria prende le distanze da Matteo

Matteo ha provocato Vito dopo aver scoperto che il ragazzo vuole comprare una casa per lui e Maria. Il ragazzo non ha apprezzato questa decisione e, deciso a non perdere la Puglisi, ha pungolato il Lamantia. La stilista, stanca di questa situazione, metterà le cose in chiaro con il Portelli e prenderà le distanze da lui, facendo un gesto plateale rivolto al suo fidanzato. Intanto Botteri riuscirà a salvare Delia dal suo corteggiatore, che si rivelerà un uomo poco raccomandabile.

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 16:00 su Rai1.