Il Paradiso delle Signore 8, Anticipazioni dal 19 al 23 febbraio 2024: Marta e Vittorio sempre più complici

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme cosa succederà negli episodi dell’ottava stagione de Il Paradiso delle Signore, in onda su Rai 1, dal 19 al 23 febbraio 2024. Ecco le Anticipazioni e le Trame della soap.

Il Paradiso delle Signore riapre le sue porte per la nuova, ottava, stagione. Le puntate inedite della Soap andranno in onda su Rai1 alle ore 16.05. Scopriamo insieme le Trame delle prime cinque puntate, dal 19 al 23 febbraio 2024. Ecco le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore 8.

Puntata in onda Lunedì 19 febbraio 2024

Mentre Marta pensa al nuovo servizio fotografico per le ragazze madri, Matilde trova a casa di Vittorio il vecchio servizio ed è decisamente sorpresa. Certi di poter trovare una nuova fidanzata per Armando, i suoi amici scrivono ad una ragazza che sembra proprio fare al caso di Ferraris e, sorpresa, anche lei sembra essere molto interessata. Mentre Irene scopre grazie a Clara che il fidanzato ha un doppio lavoro, Alfredo cerca finanziatori per il suo progetto. Maria, invece, ha deciso di rivelare tutta la verità a Vito sul rapporto con Matteo Portelli. Leggi le Anticipazioni complete de Il Paradiso delle Signore 8 del 19 febbraio 2024.

Puntata in onda Martedì 20 febbraio 2024

Vito è a dir poco scioccato dalle rivelazioni della sua fidanzata, la coppia è ormai in crisi e Clara rimane stupita dalla situazione non avendo sospettato nulla. Alba, la ragazza delle donne, vorrebbe incontrare Armando ma lui non si lascia persuadere facilmente e Rosa dovrà trovare uno stratagemma per convincerlo. Essendo venuta a conoscenza di tutto, Concetta vuole incontrare Vito mentre Marcello trova finalmente un armatore che è disposto ad assecondare il suo progetto. Nel frattempo, Matteo e Silvana sbarcano in America e Irene riceve una nuova proposta da Crespi. Come reagirà? Marta è giù di morale e Tom cerca di aiutarla, ma sarà ancora una volta Vittorio a offrirle la giusta spinta, ritrovando con l’ex moglie la complicità di un tempo.

Puntata in onda Mercoledì 21 febbraio 2024

Molto dispiaciuta per la decisione di Vito di tenerla a distanza, Maria si confronta con la madre Concetta e scopre così che la donna ha avuto un incontro con il suo fidanzato. Armando, alla fine, incontra Alba e la donna è talmente intraprendente da riuscire a convincerlo a vedersi per un secondo appuntamento a cena. Matilde, avendo saputo da Marta che è stato Vittorio a sostenerla, è preda della gelosia più pura. La giovane Guarnieri, nel frattempo, ripensa ai momenti più belli con Conti. C’è aria di ritorno di fiamma?

Puntata in onda Giovedì 22 febbraio 2024

Mentre Matilde proprio non riesce a non essere gelosa del rapporto tra Vittorio e Marta, quest’ultima prende coraggio e riprogramma tutto il servizio fotografico. Armando incontra ancora Alba ma fa una scoperta inattesa sulla giovane donna. Marcello ha la meglio su Umberto Guarnieri: nonostante le sue continue intrusioni nei suoi affari, Barbieri ha chiuso il contratto con l’armatore e manda su tutte le furie il suo rivale. Costretti ad incontrarsi per questioni di affari, Maria e Vito si ritrovano fianco a fianco a stretto contatto.

Puntata in onda Venerdì 23 febbraio 2024

Silvana sta per operarsi e tutto lo staff de Il Paradiso prega per Matteo e la sua mamma, sperando di vederli tornare presto insieme dall’America. Maria vorrebbe riappacificarsi con Vito ma lui continua a mantenere e distanze e prende una decisione definitiva sul loro futuro insieme. Anche per Marta è tempo di riflessioni, alla luce del sostegno ricevuto da Vittorio e delle nuove dinamiche con Tom. Volendo aiutare Alfredo, Irene chiede a Crespi di finanziare il suo progetto noncurante del fatto che il suo fidanzato non ne sarà mai particolarmente felice.

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 16.00 su Rai1.