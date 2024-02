Il Paradiso delle Signore 8, Anticipazioni Puntata del 23 febbraio 2024: Marta fa la sua scelta!

Anticipazioni TV

Nella puntata de Il Paradiso delle Signore in onda su Rai1 il 23 febbraio 2024, alle ore 16.00, Marta prenderà la sua decisione sul suo futuro e su Tom. Le Anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che per la Guarnieri sarà arrivato il momento di tirare le somme e di decidere se tornare negli Stati Uniti con il suo innamorato o restare a lavorare a Milano. Intanto al Paradiso si attenderanno i risultati dell’operazione di Silvana mentre Irene chiederà a Crespi di aiutare Alfredo, finanziando il suo progetto senza però rivelare nulla al Perico. Dopo il loro riavvicinamento, Maria ha sperato che tra lei e Vito le cose si fossero sistemate. Purtroppo il Lamantia la terrà ancora a distanza e farà una scelta definitiva su di loro.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Marta prende la sua decisione

Nella puntata de Il Paradiso delle Signore in onda il 23 febbraio 2024, sarà tempo di fare delle scelte. Marta dovrà decidere che fare del suo futuro e se tornare negli Stati Uniti con Tom, che le ha proposto di aprire una loro agenzia a Los Angeles, oppure rimanere a Milano per curare i suoi nuovi progetti. La Guarnieri avrà finalmente le idee più chiare ma prima di rivelare cosa farà, ringrazierà Vittorio per averla aiutata. Per i due, che sono tornati complici, ci saranno altre trame amorose in arrivo?

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Vito fa la sua scelta

Vito e Maria si sono ritrovati vicini. I due ragazzi hanno avuto modo di parlare e la Puglisi, dopo questo momento, ha pensato di aver recuperato terreno con il suo fidanzato. Purtroppo si accorgerà che nonostante questo, Vito continuerà a mantenere le distanze e anzi farà la sua scelta sul futuro del loro rapporto. Cosa deciderà di fare? Troncherà definitivamente il loro fidanzamento, annullando quindi il loro matrimonio? È molto probabile.

Trame e Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Irene vuole aiutare Alfredo

Irene ha scoperto che Alfredo sta facendo un doppio lavoro per avere il denaro necessario per avviare un suo progetto. La ragazza, per aiutarlo, chiederà un finanziamento a Crespi e si accerterà che il Perico non ne sappia nulla. Intanto al Paradiso si attenderanno notizie da parte di Matteo. Sarà infatti arrivato il giorno dell’operazione di Silvana e tutti, nel grande magazzino, saranno in apprensione. La mamma di Portelli guarirà?

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 16:00 su Rai1.